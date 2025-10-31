Al PalaCosmelli va in scena Us Livorno – San Vincenzo

Per i ragazzi di coach Angella, reduci da una super striscia positiva, si tratta di un vero e proprio esame di maturità

Uno scontro al vertice. Così può essere definito l’atteso Derby della Costa di Serie C tra Us Livorno e Basket San Vincenzo, in programma alle 18.15 del 1 novembre al PalaCosmelli. Le due formazioni guidano la classifica con 8 punti, ma San Vincenzo ha disputato una partita in meno e vanta dunque l’ottimo ruolino di marcia di 4 vittorie e 1 sola sconfitta, maturata sul campo del Cus Firenze. La squadra allenata da coach Francesco Baroni può contare su un leader offensivo di grande valore come Pistillo (ex Cecina), che viaggia a 18 punti di media, supportato da giocatori di esperienza e solidità: tra gli altri Salvadori, pivot che ha trascorsi in piazze importanti come Libertas e Pielle, Giovani e Guerini, Per i ragazzi di coach Angella, reduci da una super striscia positiva, si tratta di un vero e proprio esame di maturità da affrontare con la consapevolezza dei propri mezzi e puntando sulla consueta intensità difensiva, marchio di fabbrica che finora ha messo in difficoltà molte avversarie. Le parole di coach Angella. “Affrontiamo una delle favorite del campionato, una squadra che lo scorso anno ha vinto il titolo e che, pur avendo poi rinunciato in estate alla partecipazione alla B, ha allestito un roster di grande esperienza. Parliamo di giocatori che hanno già vinto questa categoria o che, in ogni caso, sono stati protagonisti importanti. Per noi è un vero banco di prova: come ho detto ai ragazzi, sarà l’occasione per capire se anche quest’anno possiamo ambire a competere con le prime della classe. Dobbiamo affrontare la gara senza ansia, ma con la voglia e la curiosità di misurarci con una delle squadre migliori, di grande qualità. L’obiettivo è trarre il massimo da questa partita, a livello tecnico, tattico e di crescita del gruppo”.

