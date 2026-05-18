Al via domani il 4° Memorial Denny Magina
Dopo il rinvio per maltempo, prende il via il torneo simbolo di sport, amicizia e ricordo: 24 le squadre partecipanti
Martedì 19 maggio, al Nuovo Centro Coteto, prenderà ufficialmente il via la quarta edizione del Memorial Denny Magina. Saranno 24 le squadre partecipanti a un torneo che, anno dopo anno, continua a crescere. Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori per la straordinaria adesione, segno dell’affetto e della vicinanza che il mondo sportivo livornese continua a dimostrare verso il ricordo del giovane. L’inaugurazione, inizialmente prevista per venerdì scorso, è stata rinviata a causa del maltempo e l’attesa non ha fatto altro che aumentare l’entusiasmo attorno a una manifestazione che rappresenta molto più di un semplice torneo. L’obiettivo resta quello di vivere giornate all’insegna dello sport e della condivisione, con la speranza di vedere una grande partecipazione di pubblico sugli spalti del Nuovo Centro Coteto. Come sempre, la comunità livornese è pronta a rispondere presente.
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