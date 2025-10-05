Alessio Di Liberti conquista il bronzo all’Europe Grappling Championship

Nuovo prestigioso traguardo internazionale per l'atleta livornese in uno dei più rinomati del circuito europeo della North American Grappling Association (NAGA)

Nuovo prestigioso traguardo internazionale per Alessio Di Liberti, atleta della Matside di Livorno, che il 4 ottobre 2025 ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -74,9 kg al NAGA Europe Grappling Championship, tenutosi in Germania. L’evento, tra i più rinomati del circuito europeo della North American Grappling Association (NAGA), ha visto la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da tutto il continente. Di Liberti, in forza al team @matside_jiujitsu, ha dimostrato ancora una volta grande tecnica, determinazione e spirito agonistico, salendo sul podio al termine di una competizione di altissimo livello. Questo risultato conferma il percorso di crescita costante dell’atleta livornese, già protagonista di successi internazionali negli Stati Uniti e in Europa, e rappresenta un ulteriore riconoscimento per la Matside di Livorno, punto di riferimento per il grappling e il jiu-jitsu in Toscana. Prossimo impegno internazionale il 6 dicembre a Dallas per la cintura mondiale del Naga.

