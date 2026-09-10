Asd Folgore, una giornata di approfondimento per costruire il gesto sportivo

Il Direttore Tecnico Antonio Citi e Graziano Ligas hanno partecipato all’incontro organizzato al Dragon Karate Team. Protagoniste anche le giovani atlete Valentina Strazzabosco e Bianca Boni, impegnate nelle dimostrazioni pratiche

Nuova esperienza di formazione per la ASD Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” di Livorno, protagonista domenica 6 settembre di una giornata di approfondimento tecnico presso la sede del Dragon Karate Team di Modena. L’iniziativa, organizzata dal Maestro Carlo Francesco Tombolini, ha visto la conduzione del dott. Mirko Zisi, che ha sviluppato una sessione sul tema: “Dalla costruzione del corpo alla tecnica sport-specifica”. Al centro dell’incontro un principio metodologico preciso: la tecnica rappresenta ciò che si osserva nel gesto sportivo, ma è la qualità dell’organizzazione del corpo a renderne possibile un’espressione efficace. Il lavoro ha posto particolare attenzione alla postura funzionale, non intesa come semplice posizione statica, ma come base sulla quale componenti muscolari, articolari e neuromotorie concorrono alla costruzione di stabilità, equilibrio, controllo e mobilità. Elementi fondamentali affinché il gesto sport-specifico possa diventare progressivamente più efficace, economico e adattabile alle differenti richieste della disciplina. Le spiegazioni e i principi illustrati dal dott. Mirko Zisi sono stati tradotti sul piano pratico attraverso le dimostrazioni delle giovani atlete Valentina Strazzabosco e Bianca Boni, coinvolte come modelli di prestazione del Progetto Folgore Summer Days. Le due atlete hanno consentito di rendere immediatamente osservabile il passaggio dalla costruzione delle basi funzionali alla loro applicazione nel gesto tecnico, evidenziando concretamente la relazione tra postura, stabilità, controllo motorio, mobilità e tecnica sport-specifica. Una dimostrazione che ha permesso di collegare i contenuti teorici alla prestazione reale, trasformando l’atleta in uno strumento di osservazione e verifica del lavoro proposto. La postura funzionale prepara e organizza il corpo; la postura tecnica ne rappresenta successivamente l’espressione nel gesto. Da qui uno dei concetti centrali sviluppati durante il seminario: “La dinamica non crea la postura: la utilizza”. Per la ASD Esercito – 187° Folgore hanno preso parte all’incontro il Direttore Tecnico Antonio Citi e Graziano Ligas, affiancando Valentina Strazzabosco e Bianca Boni nella giornata formativa. L’esperienza modenese ha previsto inoltre un passaggio presso l’Accademia Militare di Modena, inserendo nel programma un ulteriore momento di particolare interesse per la delegazione livornese. Una giornata dedicata quindi non soltanto all’allenamento, ma soprattutto al confronto, allo studio e alla formazione, nella quale teoria e applicazione pratica hanno trovato un punto di incontro attraverso l’osservazione diretta della prestazione. Un ulteriore tassello di un percorso che punta a riportare nel lavoro quotidiano nuove conoscenze, nuovi strumenti e nuovi stimoli.

Per info e iscrizioni corsi di Karate: [email protected]

Approfondimenti: www.karatelivornofolgore.it

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