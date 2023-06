Asd Judo Peter Pan trionfa al trofeo Città di Follonica

Gli atleti agonisti, pre-agonisti e gruppo bambini, hanno disputato l’ultimo impegno stagionale dimostrando la loro crescita. Un successo che premia il vivaio del judo livornese che lascia ben sperare per il futuro

Continua a mietere successi e soddisfazioni l’Asd Judo Peter Pan, arrivando al successo del Trofeo del Centenario del Comune della Città di Follonica classificandosi come Prima Società Vincitrice della classifica generale. Gli atleti agonisti, pre-agonisti e gruppo bambini, hanno disputato, il 10 e l’11 giugno, l’ultimo impegno stagionale al Palagolfo di Follonica, dimostrando la loro crescita figurando bene sul tatami. Un successo che premia il vivaio del judo livornese che lascia ben sperare per il futuro. Nella prima giornata di sabato si è distinto l’atleta Tutuianu Claudiu, nella categoria 55 Kg – esordienti A – che si aggiudica il gradino più alto del podio conquistando la medaglio d’oro, combattendo come un vero guerriero e con determinazione, vincendo per ippon tutti gli incontri. La sua vittoria gli permetterà di partecipare alla fase Nazionale del Trofeo CONI, che quest‘anno si svolgerà in Basilicata dal 21 al 24 settembre 2023, come rappresentativa regionale. Da sottolineare le ottime prestazioni di Camilla PRECANIA categoria 36 Kg – esordienti A, Eleonora TAURASI categoria 44 Kg – esordienti B, Niccolò BIONDI categoria 55 Kg – esordienti B, Sandro NANIKASHVILI categoria 60 Kg – esordienti B, e Francesco PASTORE categoria 73 Kg – cadetti. Nella seconda giornata di domenica si sono presentati 30 atleti, suddivisi tra le categorie Ragazzi, Fanciulli e Bambini A/B, ecco i nomi: Valerio CAROTI, Jamil BENSALAH, Noemi Luna GIARI, Greta BIAGINI, Giorgio LUSCHI, Mariam TCHRELASHVILI, Jacopo FRANCESCHIN, Gabriele FRANCESCHIN, Thomas PUCCINI, Carlotta FAVILLI, Adam SHAHOUD, Jarno BUCCI, Gabriele D’ANIELLO, Nicolò MIELE, Giorgio DEGLI ESPOSTI, Luka TCHRELASHVILI, Seiti NEMSITSVERIDZE, Gregorio FERRI, Jacopo SCHIAVULLO, Andrea DAINI, Tommaso BIONDI, Andrea ZELLINI, Nicole MILITARU, Daria TODIRENCHI, Alberto PELLEGRINO, Gabriele SCARAFILE, Matteo JUDILEA, Uliana SHAHOUD, Nikoloz TCHRELASHVILI, Leyla VAROTTO. Grazie alle loro vittorie che hanno regalato sorrisi sul tatami di gara ma soprattutto alla loro determinazione da Samurai sono riusciti ad aggiudicarsi il secondo gradino come seconda società classificata al 1° Trofeo Città di Follonica, ad un solo punto dal podio.

