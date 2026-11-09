Asya, 11 anni, a Pechino alla prestigiosa Galaxy Dance Cup

Tra impegni scolastici, sacrifici e tante ore di allenamento, la giovane ballerina livornese si prepara a scendere in pista a Pechino, dove rappresenterà l'Italia confrontandosi con talenti provenienti da tutto il mondo

Ha soltanto 11 anni, ma alle spalle ha già un curriculum sportivo che farebbe invidia ad atleti ben più grandi. Il suo nome è Asya Belghith e il prossimo 3 dicembre partirà alla volta di Pechino per rappresentare l’Italia alla Galaxy Dance Cup, una delle competizioni internazionali di danza più esclusive al mondo. Un appuntamento prestigioso che porterà una giovanissima atleta del territorio a confrontarsi con alcuni dei migliori talenti della scena internazionale.

Per Asya non si tratta certo di un debutto lontano dai riflettori. Nonostante la giovanissima età, infatti, ha già raggiunto risultati straordinari nelle danze latino-americane, disciplina nella quale si è fatta conoscere conquistando importanti riconoscimenti. Tra questi spicca il titolo di Campionessa Mondiale Solo, ottenuto ad Assen quando aveva appena 9 anni. A questo si aggiunge una lunga serie di podi internazionali nella sua categoria, che testimoniano un talento capace di emergere anche in contesti altamente competitivi.

Dietro a questi successi c’è un percorso costruito attraverso impegno, dedizione e una collaborazione tra realtà sportive di due territori. La crescita di Asya è infatti il risultato della sinergia tra la Mamacita Latin Dance School di Brindisi e la Latin Way Studio’s di La California, a Cecina. Un lavoro condiviso che ha permesso alla giovane atleta di sviluppare le proprie qualità tecniche e artistiche, accompagnandola passo dopo passo verso traguardi sempre più importanti.

Fondamentale il contributo dei suoi insegnanti Debora Zecca, Andrea De Marco e Giulia Caciagli, che l’hanno seguita e guidata nel suo percorso di crescita, sostenendola nella preparazione e accompagnandola fino a questa prestigiosa convocazione internazionale.

Dietro le medaglie e i successi, però, c’è anche la quotidianità di una bambina di 11 anni: la scuola, gli impegni, i sacrifici e le tante ore trascorse ad allenarsi. Un equilibrio non sempre semplice da trovare, ma che Asya ha saputo affrontare con determinazione, senza rinunciare alla passione per la danza.

Adesso l’orizzonte si sposta in Oriente. Il 3 dicembre la giovane atleta salirà sull’aereo con destinazione Pechino, pronta a scendere in pista alla Galaxy Dance Cup e a misurarsi con i migliori interpreti della disciplina. Una nuova sfida internazionale e, soprattutto, un’occasione per portare il tricolore in una competizione di altissimo livello.

Una storia di talento, passione e orgoglio per il territorio, che merita di essere accompagnata dal tifo di tutta la città. Perché dietro una campionessa mondiale di appena 11 anni c’è una ragazza che continua a inseguire il proprio sogno, un passo di danza alla volta.

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