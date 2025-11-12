Bi.Emme Service Libertas-Unieuro Forlì 86-59. LL ancora imbattuta al Modigliani!

FOTO NOVI

Vittoria straripante per gli amaranto di coach Diana, premiato come allenatore del mese ad inizio gara. Match mai in discussione sin dalle prime battute iniziali. La Libertas difende l'imbattibilità tra le mura amiche del Modigliani Forum

Tabellino finale del match

Coach Diana sceglie come quintetto iniziale quello composto da Valentini, Woodson, Piccoli, Tiby e Possamai. Secondo fallo personale fischiato a Possamai dopo appena 3 minuti e venti di gioco, Diana lo richiama in panchina. Al suo posto Fantoni. Woodson sveglia la LL con una tripla dopo 4 minuti di gioco. Non un avvio brillante per gli amaranto.

Partita bruttina con tanti errori da entrambe le parti. Ne approfittano i padroni di casa che con Tiby-Woodson si portano sull’11 a 5 a 2:37 dalla sirena del primo quarto costringendo coach Martino di Forlì a chiedere un time out. Si sblocca anche Piccoli con una tripla che porta la LL al massimo vantaggio 14-5 a un minuto dalla fine. Si va al riposo sul 16 a 5.

Secondo quarto – La Libertas allunga con autorità e va all’intervallo lungo sul +14, dopo dieci minuti di grande energia e precisione. Il periodo si apre con Forlì che prova a reagire grazie ad Aradori, l’unico davvero ispirato tra i romagnoli, ma i padroni di casa rispondono colpo su colpo: Tozzi firma due buone giocate in penetrazione e Tiby accende il Modigliani con due triple consecutive che spaccano l’equilibrio (25-16). Valentini e Woodson ampliano ulteriormente il margine, mentre Forlì perde lucidità e incassa anche un tecnico alla panchina.

Il rientro di Allen dà una breve scossa agli ospiti, ma la Libertas continua a macinare gioco con fluidità: Filoni colpisce dall’arco per il +11, poi nel finale Woodson inventa una tripla quasi impossibile sulla sirena che fa esplodere il Forum e fissa il 39-25 dell’intervallo. Prestazione corale e difesa granitica per i ragazzi di Diana, che vanno al riposo lungo in pieno controllo del match.

Terzo quarto – La Libertas domina il terzo periodo e allunga in modo netto, arrivando a +23 sul 65-42 con il Modigliani in festa. La squadra di Andrea Diana mostra grande intensità offensiva e precisione dall’arco: Woodson si distingue con due triple da urlo, Filloy e Tiby continuano a colpire dall’esterno e Piccoli aggiunge punti importanti, mentre Tozzi garantisce presenza e concretezza sotto canestro. Forlì fatica a reagire, limitata da una difesa amaranto asfissiante che costringe a infrazioni e tiri forzati. Solo qualche libero e un paio di canestri isolati di Harper e Del Chiaro interrompono l’emorragia. Al termine del quarto, la Libertas è padrona del match, con un margine di vantaggio rassicurante e fiducia evidente nella propria circolazione di palla e nel tiro da tre.

Ultimo quarto – Nell’ultima frazione la Libertas gestisce il largo vantaggio accumulato nei quarti precedenti, mantenendo il controllo totale del match. Forlì prova qualche timido tentativo di reazione con Aradori e Allen, ma i rossoblù non riescono a ridurre significativamente il divario. La squadra di Andrea Diana continua a segnare con continuità, grazie alle iniziative di Filoni, Fantoni, Tozzi, mentre Valentini colpisce dall’arco per i suoi punti finali. La difesa amaranto rimane solida, intercettando palloni e capitalizzando in contropiede. La partita si chiude sul 86-59, con la Libertas che conferma la supremazia in campo e una prestazione corale efficace sia in attacco che in difesa.

A segno con 5 punti (con tripla) anche il giovanissimo Genti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©