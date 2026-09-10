Buon inizio di stagione per il Budokan Portuali

Sei atleti in gara nella competizione Fijlkam: Agnese Falca e Mara Gavino conquistano il gradino più alto del podio, Alessia Landi chiude al terzo posto. Buone indicazioni anche da Sofia Gerbi, Jacopo e Antony in vista dei prossimi appuntamenti stagionali

Sabato 5 settembre, Torino ha ospitato la Open Turin Cup, competizione targata Fijlkam che ha visto confrontarsi sul tatami atleti provenienti anche da club europei. A difendere i colori del sodalizio è scesa in campo una delegazione composta da sei atleti della squadra agonistica, capaci di conquistare un bottino di tre medaglie (due oro, e un bronzo) e di fornire indicazioni positive sul piano tecnico, caratteriale e umano. Sul gradino più alto del podio sono saliti Agnese Falca (Cadetta -61 kg) che ha condotto i suoi incontri con sicurezza e tecnica dominando la sua categoria e Mara Gavino (Master D + 75 Kg), il quale ha superato il proprio avversario con un netto 5-1: una dimostrazione concreta di come il costante impegno e la dedizione negli allenamenti portino sempre a risultati. La medaglia di bronzo è poi stata conquistata da Alessia Landi (Senior -55 kg), grazie a una condotta di gara grintosa e tecnica.

Al di là dei metalli preziosi, la trasferta torinese ha messo in luce il costante percorso di crescita di tutto il gruppo. Sofia Gerbi (Under 14 -47 kg), al suo esordio assoluto in un contesto di questo livello, ha dimostrato un gran carattere combattendo con determinazione e mostrando evidenti progressi tecnici. Per Jacopo (Cadetto -57 kg) la corsa si è fermata al primo incontro, ma sul tatami si è vista tutta la sua qualità: finito sotto di tre punti nelle battute iniziali a causa di un colpo di gamba subito, Jacopo ha recuperato con grande tenacia fino al 3-3, cedendo solo per senshu. La sfortuna lo ha poi penalizzato, poiché l’avversario francese è stato costretto al ritiro (kiken) nell’incontro successivo per infortunio, precludendogli la strada dei ripescaggi. Infine Antony (Senior -67 kg), l’atleta più esperto del lotto, ha accarezzato la finale dei ripescaggi cedendo solo a pochissimi secondi dal termine dopo essere stato in vantaggio per 6-2; al di là del verdetto, la sua umiltà e il rigore straordinario dimostrato per rientrare nei limiti di peso ne fanno un punto di riferimento e un modello esemplare per i compagni più giovani. Si tratta di un avvio che dà immediato valore a questo primo test stagionale e che conferma la qualità del lavoro svolto in palestra; lavoro che deve continuare in vista dei prossimi impegni: il 12 settembre infatti si terranno i Campionati Italiani a Squadre Sociali Giovanili, dove il giovane Jacopo gareggerà in prestito, e il 18 e 19 settembre al trofeo Neekofar, torneranno sul tatami Agnese, Jacopo, Alessia, Antony e Sofia, pronti a confermare quanto di buono mostrato a Torino.

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