Caprilli, sabato 24 dicembre l’atteso Premio Inverno

Foto di archivio

Dodici partenti, tra cui Caterpillar fresco vincitore della Coppa del Mare, distanza di 2250 metri. Ingresso gratuito per le donne e i bambini under 13. Inizio riunione alle 13,25, Premio Inverno alle 16,05

Dopo la Coppa del Mare è giunto il momento dell’altra attesissima gara della stagione, il Premio Inverno. La corsa verrà disputata il 24 dicembre all’interno della penultima riunione dell’anno dell’ippodromo Caprilli (l’ultima riunione è in programma il 31 dicembre): 12 partenti tra cui Caterpillar, fresco vincitore della Coppa del Mare davanti a migliaia di persone, su una distanza di 2250 metri (montepremi € 18.700). Ingresso gratuito per le donne e i bambini under 13. Inizio corse alle 13,25. Premio Inverno alle 16,05. I partenti: 1 Kadabration 2 Arc on fire 3 Rock Life 4 Burattina 5 Lord Grey 6 Caterpillar 7 Baballi 8 Jarjar Binks 9 No Vacancy 10 Blond Queen 11 Arvier 12 Parisiamo.

Condividi: