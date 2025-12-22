Colpo SoVeCar che espugna il fortino del Bottegone

La SoVecar US Livorno torna alla vittoria interrompendo la mini striscia negativa e imponendosi in trasferta sul parquet della “King” contro il Bottegone Basket con il punteggio di 68-82. Dopo un avvio equilibrato, con i padroni di casa capaci di trovare buone soluzioni offensive, la formazione amaranto ha alzato progressivamente l’intensità, trovando nel secondo periodo il momento decisivo della gara. Sotto 31-27 a metà frazione, la SoVecar US ha reagito con carattere, maggiore attenzione difensiva e una migliore circolazione di palla, chiudendo il primo tempo avanti 35-42.

Nella ripresa gli amaranto hanno mantenuto il controllo della partita, sfruttando le difficoltà e il nervosismo degli avversari, condizionati dai falli e da alcune sanzioni disciplinari. Punto dopo punto il vantaggio è aumentato fino a diventare definitivo, senza concedere reali possibilità di rientro a Bottegone.

Una vittoria importante per la SoVecar US Livorno, che dimostra solidità e capacità di gestione nei momenti chiave, ritrovando fiducia e continuità in vista dei prossimi impegni. Le parole di coach Luca Angella: “Siamo molto contenti, giocavamo contro la squadra più in forma del campionato e dopo un inizio difficoltosa dove siamo stati poco attenti difensivamente subendo 24 punti, siamo stati bravi a cambiare ritmo e a imporre la nostra fisicità, una vittoria che ci da morale in vista della lunga sosta”.

Tabellino: Pantosti 8, Bernini G. 13, Mori 12, Costaglione 19, Bruno 16, Simonetti 9, Serra, Carracoi, Bellavista 5, Luschi, Leonardini. All. Angella. Ass. Nannicini e Persico.

