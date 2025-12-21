Cuori biancoazzurri in visita a Villa Serena: i tifosi Pielle portano il Natale agli anziani

Venerdì 19 dicembre Villa Serena si è tinta di bianco e azzurro. Un pomeriggio speciale, fatto di gesti semplici ma carichi di significato, quello organizzato dai Rebels Pielle Curva Sud, dalle RebelsGirls Pielle e dall’Associazione DNA Biancazzurro, che hanno voluto portare un messaggio di vicinanza e affetto agli anziani della storica casa di riposo livornese.

Dopo le numerose iniziative rivolte ai bambini, il tifo organizzato della Pielle ha scelto di dedicare tempo ed energie anche a chi la gioventù l’ha lasciata alle spalle da tempo, con l’obiettivo di strappare un sorriso e condividere un momento di serenità. Oltre 100 tra panettoni e pandori sono stati consegnati ai nonni e alle nonne della struttura, trasformando il pomeriggio in una piccola festa natalizia.

Un ringraziamento sentito va anche agli addetti e al personale di Villa Serena, che hanno accolto i tifosi con entusiasmo e grande disponibilità, contribuendo a rendere l’iniziativa ancora più calorosa.

“Auguri di cuore a tutti coloro che non devono mai essere dimenticati” : questo il messaggio che accompagna l’iniziativa, nel segno di una Pielle che non è solo sport e pallacanestro, ma anche comunità, attenzione e rispetto. Perché il biancoazzurro, quando è autentico, sa scaldare anche il cuore.

