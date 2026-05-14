De Vanna trionfa agli Assoluti di Obstacle Discipline

A Montelibretti oltre 170 atleti protagonisti del primo Campionato Italiano della nuova disciplina del pentathlon moderno. De Vanna conquista il titolo assoluto al termine di duelli spettacolari

Weekend storico al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti, dove oltre 170 atleti hanno partecipato ai primi Campionati Italiani e agli Assoluti di Obstacle Discipline organizzati dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno. La nuova disciplina, introdotta dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 al posto dell’equitazione, ha regalato gare spettacolari e grande entusiasmo tra atleti e pubblico. Sabato sono stati assegnati i titoli italiani di categoria, mentre domenica si sono sfidati i migliori 18 uomini e le migliori 18 donne emersi dalle qualificazioni. Tra gli uomini, a prendersi la scena è stato soprattutto Valentino De Vanna livornese di adozione e originario di Erchie in provincia di Brindisi, autore di una straordinaria prestazione che gli ha permesso di laurearsi Campione Italiano Assoluto di Obstacle Discipline. L’atleta della nazionale Ocr, tesserato con il Pentathlon Livorno (Ninja Cave) e Etruscan Castle Asd di Tarquinia, ha affrontato una serie di duelli intensi e spettacolari, dimostrando forza, rapidità e grande freddezza nei momenti decisivi. “Questi risultati non arrivano per caso, ma sono il frutto di tanto lavoro, sacrificio e di una continua voglia di migliorarmi”. De Vanna ha voluto dedicare il successo alla famiglia e a tutte le persone che lo hanno sostenuto nel suo percorso, da Erchie a Livorno. Un ringraziamento speciale è andato anche al preparatore atletico Andrea Bruni e al fisioterapista Leonardo Gini, figure fondamentali nella sua preparazione. “Guardo avanti con la stessa determinazione – ha aggiunto – orgoglioso del cammino fatto e con l’auspicio che anche a Livorno si possa investire sempre di più in questa disciplina”.

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