Doppio argento per Bianca alla Pole and Aerial World Cup

La giovane atleta cecinese di 13 anni si è riconfermata tra le migliori al mondo nella competizione internazionale Pole and Aerial World Cup conquistando il secondo posto sia nella disciplina dei tessuti aerei che in quella del cerchio aereo, categoria Stars Under 14

Bianca Gortan, giovane atleta cecinese di 13 anni, si è riconfermata tra le migliori al mondo nella competizione internazionale Pole and Aerial World Cup, svoltasi al PalaDozza di Bologna dal 27 al 30 novembre 2025. Bianca ha conquistato il secondo posto sia nella disciplina dei tessuti aerei che in quella del cerchio aereo, gareggiando nella massima categoria Stars Under 14. Nel cerchio aereo, in particolare, ha ottenuto il secondo miglior punteggio di tutta la competizione, che ha visto la partecipazione di 295 atleti provenienti da ogni parte del mondo. Il livello era altissimo, ma Bianca si è distinta grazie alla sua grande professionalità e maturità artistica, che le hanno permesso di eseguire entrambe le coreografie in modo impeccabile. Nel numero con i tessuti ha rappresentato il Pasodoble, con il celebre ballo che prendeva vita a terra per poi sollevarsi in aria tra le evoluzioni su un tessuto rosso. Nel cerchio, invece, ha interpretato una “spiderwoman”, una donna-ragno intenta a tessere la propria tela per catturare e intrappolare le sue vittime, rappresentate da farfalle. Bianca ringrazia i suoi insegnanti per il supporto e la preparazione ricevuta: Mirko Sangalli e Mara Mazzali per le idee artistiche e musicali; Terence Rossi per la tecnica e l’acrobatica su cerchio aereo; Alan Frank, Federici Casto, Rio Ballerani e Sheila Verdi per il tessuto aereo; Sara Di Vaira per il ballo e la coreografia a terra; Mayla Monni per flessibilità e contortion; Rudy Mazzone per la realizzazione degli oggetti di scena.

