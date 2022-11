Europei under 12 di scacchi, Greta vince la partita di esordio

Nella foto Greta Viti, in forza a Livorno scacchi, ai campionati italiani under 12 a Terrasini (PA)

La campionessa italiana in carica, tesserata Livorno scacchi, ha battuto dopo tre ore di accesa battaglia la pari età di Malta, Hayley Thornthon

La livornese Greta Viti ha vinto la partita di esordio del campionato europeo di scacchi under 12 femminile in svolgimento ad Antalya (Turchia) dal 6 al 14 novembre. La campionessa italiana in carica, tesserata Livorno scacchi, ha battuto dopo tre ore di accesa battaglia la pari età di Malta, Hayley Thornthon.

