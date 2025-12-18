Cerca nel quotidiano:

Condividi:

Festa di fine anno per i piccoli calciatori dei Portuali Sorgenti

Giovedì 18 Dicembre 2025 — 22:06

Festa di fine anno alle 5 Querce per la scuola calcio dei Portuali Sorgenti. Giovedì 18 dicembre, al termine degli allenamenti, gli istruttori guidati dal responsabile Maurizio Betti hanno radunato i bambini offrendo loro un piccolo rinfresco (fetta di pandoro e succo) culminato con l’arrivo di Babbo Natale. Doppia sorpresa per i piccoli calciatori che hanno inoltre ricevuto il regalino offerto dagli istruttori. Al 2018 Cristiano, Alberto e Leo hanno donato un paio di guanti e una pratica sacca.

Condividi:

Riproduzione riservata ©

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.