Festa di fine anno per i piccoli calciatori dei Portuali Sorgenti

Festa di fine anno alle 5 Querce per la scuola calcio dei Portuali Sorgenti. Giovedì 18 dicembre, al termine degli allenamenti, gli istruttori guidati dal responsabile Maurizio Betti hanno radunato i bambini offrendo loro un piccolo rinfresco (fetta di pandoro e succo) culminato con l’arrivo di Babbo Natale. Doppia sorpresa per i piccoli calciatori che hanno inoltre ricevuto il regalino offerto dagli istruttori. Al 2018 Cristiano, Alberto e Leo hanno donato un paio di guanti e una pratica sacca.

