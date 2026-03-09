Filippo conquista l’oro nel tiro al bersaglio subacqueo

Importante risultato sportivo per Livorno: il giovane atleta Filippo D’Ercole, portacolori dell’ASD Spazio Sub Livorno, ha conquistato la medaglia d’oro in una selettiva nazionale di tiro al bersaglio subacqueo disputata a Vignola. Il tiro al bersaglio subacqueo è una disciplina poco conosciuta ma estremamente tecnica e impegnativa. Come nel tiro a segno o nel biathlon, sono fondamentali precisione e controllo, ma in questo caso l’atleta deve operare sott’acqua, in apnea. La prova prevede tre percorsi da 15 metri da completare prima di colpire il bersaglio con un fucile subacqueo, mettendo alla prova resistenza fisica, velocità e capacità di concentrazione. D’Ercole, classe 2006, si è avvicinato al mondo delle attività subacquee grazie a un progetto multidisciplinare promosso dalla FIPSAS insieme all’ASD Spazio Sub Livorno, pensato per far conoscere agli studenti delle scuole secondarie diverse discipline acquatiche, tra cui apnea, pesca in apnea, hockey subacqueo, tiro al bersaglio subacqueo e safari fotografico subacqueo. Fin dalle prime esperienze Filippo ha dimostrato grande interesse e predisposizione per il tiro subacqueo. Al suo esordio in una competizione nazionale ha subito sorpreso tutti conquistando l’oro nella disciplina più rappresentativa, il biathlon subacqueo, che combina due abilità opposte: precisione nel tiro e rapidità di esecuzione. Il punteggio finale infatti è determinato dalla somma dei punti ottenuti sui bersagli, dalla quale viene sottratto il tempo impiegato per completare la prova. Un risultato importante per un atleta così giovane, che rappresenta solo il primo passo di un percorso sportivo che promette grandi soddisfazioni per lui e per la squadra livornese. La disciplina, che prevede l’utilizzo del fucile subacqueo, è praticata esclusivamente da atleti di età superiore ai 16 anni.

