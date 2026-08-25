Folgore Livorno, due medaglie al Trofeo Alpe Adria

A Lignano Sabbiadoro la ASD Esercito – 187° Folgore chiude la trasferta con quattro finali e due podi: argento per Bianca Boni e bronzo per Gabriele Pili. Quinto posto per Jacopo Citi e Simone Corvaglia

Importante trasferta di inizio stagione agonistica per la ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, protagonista al 37° International Open Karate – Trofeo Alpe Adria FIJLKAM, competizione valida ai fini del Ranking Nazionale. La manifestazione, disputata presso l’impianto sportivo di Lignano Sabbiadoro, rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore rilievo del circuito nazionale. I risultati conseguiti attribuiscono punteggi utili alla graduatoria individuale di merito, elemento di particolare importanza nel percorso agonistico degli atleti e nelle valutazioni federali connesse all’attività delle rappresentative giovanili nazionali. La società livornese si è presentata con otto atleti, centrando un bilancio di assoluto rilievo: quattro finali disputate e due medaglie conquistate. Nel kumite femminile si è distinta Bianca Boni, U14 nella categoria 47 kg, autrice di una gara precisa, continua e tecnicamente molto solida. La giovane folgorina ha superato i primi tre incontri con i punteggi di 8-4, 7-0 e 2-1, raggiungendo la finale. L’ultimo confronto si è chiuso sul 2-2, con l’assegnazione della vittoria all’avversaria per senshu, consegnando a Bianca una prestigiosa medaglia d’argento.

Nel settore maschile è arrivata la seconda medaglia con Gabriele Pili, U14 nella categoria 55 kg. Dopo tre incontri, l’atleta ha saputo imporsi nella fase dei ripescaggi, conquistando con determinazione la medaglia di bronzo e un posto sul podio. Altre due finali per il bronzo hanno visto protagonisti Jacopo Citi, nel kumite Under 21 -75 kg, categoria particolarmente impegnativa sotto il profilo tecnico e agonistico, e Simone Corvaglia nella specialità kata, classe Juniores. Entrambi hanno ceduto il passo nell’incontro decisivo per il podio, chiudendo comunque la competizione con un significativo 5° posto. Hanno inoltre preso parte alla trasferta Leonardo Nannini, Niccolò Maccioni Santini, Valentina Strazzabosco ed Elyas Amir Rizzo, contribuendo all’esperienza complessiva della squadra e aggiungendo un ulteriore tassello al proprio percorso di crescita agonistica. La preparazione portata avanti senza interruzioni durante l’estate attraverso le sessioni del progetto Folgore Summer Days ha rappresentato un elemento importante nell’avvicinamento alla competizione e costituisce un segnale concreto della validità del lavoro svolto. Gli atleti sono stati accompagnati dal Direttore Tecnico, maestro Antonio Citi, e da Vincenzo Corvaglia. Per la ASD Esercito – 187° Folgore l’estate non è stata una pausa, ma parte integrante del percorso tecnico, atletico e formativo: continuità, approfondimento e confronto hanno accompagnato gli atleti fino all’avvio della nuova stagione agonistica. I corsi di karate del Settore Giovanile “I Folgorini” sono aperti a tutti gli interessati e ripartono nel mese di settembre. Per informazioni: [email protected]

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