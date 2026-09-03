Folgore Summer Days, il pugilato entra nel percorso multidisciplinare

Il progetto della Asd Folgore amplia la formazione dei ragazzi attraverso discipline e competenze diverse. All’ultimo appuntamento presente anche Donato Salvemini, Allenatore della Nazionale Italiana Giovanile di Pugilato

Prosegue il percorso del Folgore Summer Days, progetto promosso dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, affiliata alla FIJLKAM – Settore Karate, che anche durante il periodo estivo continua a sviluppare un programma di formazione sportiva multidisciplinare rivolto ai propri giovani atleti.Al centro dell’ultimo appuntamento è stato il Pugilato, con la presenza di Donato Salvemini, Allenatore della Nazionale Italiana Giovanile della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), chiamato a mettere a disposizione del progetto la propria esperienza tecnica e metodologica. L’intervento non è stato concepito con l’obiettivo di specializzare gli atleti nella disciplina pugilistica, ma di utilizzare alcuni dei suoi principi e codici motori come strumenti trasversali per ampliare il patrimonio motorio dei ragazzi. Il lavoro ha interessato i fondamenti del Pugilato, la postura e la sicurezza, gli schemi motori di base, gli spostamenti e la gestione delle distanze, l’equilibrio e il controllo dinamico del corpo, la coordinazione globale e oculo-manuale, la percezione spazio-temporale, il ritmo, i tempi di reazione, l’autocontrollo e i valori propri della disciplina. Una metodologia coerente con uno dei principi centrali del Folgore Summer Days: allenamento specifico, ma non specializzante. L’utilizzo di stimoli provenienti da discipline differenti permette infatti agli atleti di confrontarsi con situazioni motorie nuove, sviluppando capacità di adattamento, consapevolezza corporea, coordinazione e strumenti trasferibili successivamente alla propria disciplina di riferimento. Alla giornata erano presenti anche due figure che hanno già contribuito direttamente al percorso formativo del progetto. Mirko Zisi, professionista delle Scienze Motorie con specifica formazione nell’ambito della Chinesiologia e della Posturologia applicata alla prestazione sportiva, già protagonista di un precedente appuntamento del Folgore Summer Days dedicato al rapporto tra postura, movimento e prestazione. Presente inoltre Daniele Niccolini, Collaboratore Tecnico della Nazionale Italiana Giovanile FIJLKAM di Lotta Olimpica, anch’egli già intervenuto all’interno del progetto attraverso una specifica sessione dedicata ai principi motori della Lotta: equilibrio, stabilità, gestione del contatto, coordinazione, prese, percezione spazio-temporale e capacità di reazione. La presenza contemporanea di professionalità provenienti da Karate, Pugilato, Lotta Olimpica e Scienze Motorie rappresenta concretamente l’identità che il progetto ha progressivamente costruito: un vero e proprio laboratorio multidisciplinare, nel quale ogni disciplina mantiene la propria identità ma diventa al tempo stesso uno strumento per ampliare le competenze del giovane atleta. Un percorso che la ASD Esercito – 187° Folgore sviluppa con continuità ormai da anni attraverso il proprio settore giovanile, con l’obiettivo di affiancare alla preparazione tecnico-sportiva una formazione più ampia basata su cultura del movimento, capacità di apprendimento, educazione, autocontrollo, disciplina e valori. A coordinare l’attività il Direttore Tecnico Antonio Citi, e lo staff tecnci Parolin Massimiliano, Rico Simonetti e Graziano Ligas, impegnati nella programmazione e nella conduzione del percorso sportivo degli atleti della ASD. Il Folgore Summer Days conferma così una filosofia precisa: non una semplice successione di allenamenti estivi, ma un progetto strutturato nel quale vengono chiamate a collaborare competenze qualificate, creando occasioni di confronto tra metodologie differenti. L’obiettivo non è anticipare la specializzazione, ma costruire prima di tutto atleti capaci di muoversi, comprendere, adattarsi e apprendere. Perché quando esperienze, discipline e professionalità differenti riescono a lavorare nella stessa direzione, la qualità dell’allenamento può trasformarsi in qualcosa di più ampio: formazione.

ISCRIZIONI APERTE AI CORSI DI KARATE

La ASD Esercito – 187° Folgore invita bambini, ragazzi e famiglie interessate ad avvicinarsi al Karate e al proprio percorso formativo a richiedere informazioni sui corsi di Karate FIJLKAM e sulle attività del Settore Giovanile “I Folgorini”, svolte presso la palestra della Caserma Paolo Vannucci di Livorno.

Per informazioni, modalità di partecipazione e iscrizioni:

E-mail: [email protected]

Sito web: www.karatelivornofolgore.it

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