Fondazione Libertas Livorno 1947 ets: una serata benefica tra progetto sportivo e sociale

Giovedì 20 novembre la Fondazione Libertas Livorno 1947 ETS ha condiviso i risultati raggiunti e ha presentato l’identità, il lavoro e la sua visione all’interno del progetto Libertas

Una serata indimenticabile. Giovedì 20 novembre la Fondazione Libertas Livorno 1947 ETS ha condiviso i risultati raggiunti e ha presentato l’identità, il lavoro e la sua visione all’interno del progetto Libertas di cui costituisce fin dagli albori la testa, il cuore e l’anima. La Fondazione, quindi, non è una presenza accessoria, ma l’agente centrale garante di un continuum e di una coerenza capace di promuovere la crescita organizzativa che va dalla prima squadra al minibasket, al basket in carrozzina, al baskin fino al progetto di gestione dello storico PalaMacchia. In Fondazione prevale il “noi” sull’“io”: è una comunità di persone che condividono valori, responsabilità e una visione di lungo periodo. Dopo anni di intenso lavoro dietro le quinte, la Fondazione intende oggi assumere in modo più evidente il ruolo di socio di riferimento e di guida strategica. Un ringraziamento particolare va all’Ing. Gianfranco Morelli per il fondamentale impegno nel progetto Baskin e nelle attività educative nelle scuole.

I numeri di una crescita solida

Il progetto Libertas si fonda oggi su basi più ampie e più forti.

• Circa 40 soci attivi.

• Circa 800 tesserati tra Libertas e Don Bosco, includendo senior, settore giovanile, minibasket e baskin.

• 35 atleti nel Baskin, con numeri in costante aumento.

• La scommessa sul Palamodigliani vinta: media di 3.400 spettatori, +60% sullo scorso anno, con un picco di quasi 4.000 persone nella gara contro Rimini e più di 2.000 abbonati.

• Il merchandising, nei primi tre mesi, ha già raggiunto quasi la metà dei risultati dell’intera stagione precedente.

• Da quest’anno la Fondazione promuove direttamente la propria attività progettuale grazie al supporto di Ettore Saracca.

Il consolidamento del progetto offre oggi nuove possibilità di partecipazione: il coinvolgimento dei cittadini e degli appassionati è essenziale per ampliare l’impatto sociale e sportivo. È possibile contribuire al progetto anche con quote di partecipazione a partire da 100 euro al mese, oppure destinando alla Fondazione il 5 per mille della dichiarazione dei redditi che sarà utilizzato per sostenere iniziative benefiche. Un ringraziamento va anche a Marco Benvenuti, da sempre vicino alla Fondazione, entrato in modo ancor più diretto come socio. Grazie al contributo di imprenditori e sostenitori, la Fondazione continua a investire nello sport come strumento educativo in un’epoca dominata dalla cultura digitale: disciplina, spirito di sacrificio, costruzione del carattere e senso di comunità sono i valori che guidano ogni progetto. Nel corso della serata, insieme agli amici di Dynamo Camp e a ‘Gek’ Galanda, è stato ricordato il percorso sociale e sportivo compiuto e quello ancora da sviluppare ed annunciata una importante collaborazione. La Fondazione Libertas Livorno 1947 ETS rinnova il proprio impegno per una Livorno più forte, inclusiva, unita e consapevole del valore sociale dello sport.

