Giacomo Mibelli, il talento livornese del football americano

Foto Riccardo Foglio, che ringraziamo

Il Wide Receiver classe 1999 è protagonista con la nazionale azzurra, qualificata alla semifinale degli Europei 2027, e con i Guelfi Firenze con cui ha conquistato due Italian Bowl consecutivi

C’è un filo conduttore che lega il talento, la determinazione e le grandi giocate nei momenti che contano: il suo nome è Giacomo Mibelli. Il Wide Receiver classe 1999, nato a Livorno, si sta affermando come una delle figure di spicco e più decisive del football americano italiano.

​Protagonista in azzurro: Italia in semifinale europea

​L’ennesima conferma del suo straordinario momento di forma è arrivata sabato 24 ottobre sul prestigioso palcoscenico del Velodromo Vigorelli di Milano. Nella sfida decisiva contro l’Ungheria, valida per le qualificazioni al Campionato Europeo Senior 2027, la Nazionale Italiana guidata dall’Head Coach Brian Michitti si è imposta per 37-20.​ Nella seconda metà di gara, nel momento di massima pressione, Mibelli è salito alla ribalta: prima una ricezione profonda con importanti yard guadagnate dopo la presa, poi la giocata vincente che ha siglato il touchdown del momentaneo 28-7 (trasformato da Impallomeni). Una prestazione maiuscola che ha chiuso il percorso della Nazionale nel Girone C da imbattuta (dopo il successo in Polonia) e ha spalancato agli Azzurri le porte della semifinale del Gruppo A contro la Finlandia nel 2027.

​Il dominio con i Guelfi Firenze: due titoli consecutivi

​Se in Nazionale Mibelli è ormai una certezza con la maglia 19, nel campionato IFL (Italian Football League) di Prima Divisione è la freccia più pericolosa dell’attacco dei Guelfi Firenze. ​In viola, Mibelli ha conquistato due scudetti consecutivi (Italian Bowl), affermandosi come uomo partita nelle sfide più importanti: ​Italian Bowl XLIV (2025): lo storico successo conquistato oltreoceano a Toledo, in Ohio (USA) e ​Italian Bowl XLV (2026): la riconferma a Ferrara contro i Parma Panthers, in una finale epica dove Mibelli è stato tra i migliori assoluti in campo. Sua l’azione copertina del match: una ricezione profonda da oltre 40 yard lanciata dal QB Andrea Fimiani e corsa fino in end zone per il touchdown del sorpasso decisivo sul 33-28. ​A testimonianza della sua continuità ad alti livelli, nella stagione IFL 2026 Mibelli è stato anche premiato come “Player of the Week” (Giocatore della Settimana) durante la 4ª giornata, per aver trascinato l’attacco fiorentino a suon di yard e ricezioni spettacolari. ​La carriera di Giacomo Mibelli è l’esempio perfetto di crescita costante e dedizione. I primi passi nei campionati giovanili e minori nel 2021 con i West Coast Raiders, poi il salto nei campionati nazionali con i Trappers Cecina (2022-2023), fino all’esplosione definitiva ai Guelfi Firenze nel 2024, dove ha raggiunto la maturità atletica e tecnica che lo ha portato fino ai vertici del football continentale.

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