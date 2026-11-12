Ginnastica ritmica, il grande spettacolo della Serie A arriva al Modigliani Forum

Il 14 e 15 novembre il Modigliani Forum ospiterà il penultimo appuntamento della stagione regolare dei Top Events 2026, con le competizioni di Serie A1, A2 e B e la partecipazione delle migliori società del panorama nazionale

Presentata oggi a Livorno la terza prova del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B, ottavo atto del pacchetto di nove eventi che comprende i Campionati Italiani, individuali e a squadre, dei grandi e piccoli attrezzi, organizzati in house dalla FGI tramite un management organizzativo, con la collaborazione dell’ATS composta dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e dall’A.S.D. Eurogymnica. Dopo la tappa di apertura, che si è svolta a Terni il 17 e 18 ottobre e il secondo appuntamento a Biella il 31 ottobre e 1° novembre scorsi, si prosegue quindi con la terza giornata al Modigliani Forum di Livorno, il 14 e 15 novembre. La quarta tappa, che chiuderà la stagione regolare con la Final Six per assegnare lo scudetto, si disputerà dal 27 al 29 novembre alla Chorus Life Arena di Bergamo. Gli orari saranno sempre gli stessi per tutte le prove: la Serie A2 scenderà in pedana il sabato alle 15, la Serie A1 nella stessa giornata alle ore 19, mentre la Serie B sarà in programma la domenica alle ore 10.30. La Final Six andrà in scena la domenica pomeriggio. Nella Serie A1, la classifica generale vede al momento in testa, a pari merito, Udinese e Forza e Coraggio (società vincitrice della tappa biellese), seguite dalla San Giorgio ’79 e da Desio. A condurre la graduatoria della Serie A2, dopo la vittoria al Biella Forum, è invece Varese, inseguita dalla Iris Giovinazzo e da Terranuova. A completare il quadro dei Campionati Nazionali, la Serie B, dominata dalla Ritmica Piemonte davanti a Etherea Limbiate e Doria Gym Taviano. La conferenza è stata aperta dal sindaco di Livorno Luca Salvetti, che ha dichiarato: “La terza tappa del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di ginnastica ritmica è un appuntamento di assoluto prestigio per la nostra città. Avremo modo di vedere esibirsi le migliori atlete del panorama nazionale. Ospitare una prova di questo calibro conferma la profonda vocazione sportiva del nostro territorio e la capacità di Livorno di attrarre manifestazioni di rilievo nazionale. La ginnastica ritmica unisce l’eleganza, la determinazione e lo spirito di sacrificio che caratterizzano questo sport. Ringrazio la Federazione Ginnastica d’Italia, gli organizzatori locali, il CONI e tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per rendere possibile questo evento, garantendo che il Modigliani Forum sia una cornice ideale per questa festa dello sport. A tutte le atlete va il mio più grande “in bocca al lupo”: che sia una competizione all’insegna dello spirito sportivo, dello spettacolo e della crescita personale!”. All’incontro erano presenti le atlete della Raffaello Motto di Viareggio, società campione d’Italia in carica: Martina Bonuccelli, Viola Pannacci, Ester Lena, Melissa Musacci, Emily Puccinelli e Siria Pastacaldi, accompagnate dalle tecniche Donatella Lazzeri e Francesca Cupisti. Ogni appuntamento dei Top Events ha una parola e un colore. A Livorno la parola è Teamwork e il colore è il rosa.

Lara Filippi, consigliera Comitato Regionale FGI Toscana: “Desidero innanzitutto ringraziare tutti i presenti e portare i saluti della nostra Presidente, che oggi, per impegni professionali, non ha potuto essere qui con noi. Il Comitato regionale FGI Toscana accoglie con grande onore e soddisfazione la scelta della Federazione di affidare a Livorno l’organizzazione della terza tappa del Campionato di Ginnastica Ritmica. Si tratta di un riconoscimento importante per il nostro territorio e per tutto il movimento ginnico regionale, che conferma la capacità della Toscana di accogliere e valorizzare manifestazioni sportive di rilievo. Sono certa che il pubblico potrà assistere a gare avvincenti e a uno spettacolo di grande qualità tecnica e artistica. Saranno protagoniste tantissime giovani atlete che, con passione, impegno e dedizione, si allenano quotidianamente in palestra per raggiungere i propri obiettivi e regalarci emozioni straordinarie. Dietro ogni esercizio ci sono sacrificio, costanza e tanto lavoro, valori che rendono lo sport un’importante occasione di crescita personale e collettiva. A tutte le atlete, ai tecnici, alle società sportive, agli organizzatori e al pubblico rivolgo il mio più caloroso augurio per un evento ricco di soddisfazioni. Vi aspettiamo numerosi al Modigliani Forum di Livorno per condividere insieme una grande giornata di sport!”

Fabrizio Lupi, Presidente FGI Livorno: “Come FGI abbiamo scelto di realizzare uno dei Top Events a Livorno, una città che si merita riconoscenza per la sua sensibilità verso lo sport. Si tratta di un appuntamento di particolare rilievo, che conferma l’importanza del territorio toscano nel panorama sportivo nazionale e rappresenta un’importante occasione di promozione per la città. La ginnastica ritmica è una disciplina capace di emozionare e affascinare, nella quale la delicatezza del gesto, l’eleganza dei movimenti e la forza espressiva delle atlete si fondono dando vita a immagini di straordinaria suggestione. Dietro ogni esibizione, tuttavia, c’è un lavoro intenso e quotidiano, fatto di sacrificio, dedizione e professionalità, che coinvolge tanto le atlete quanto i tecnici. La ritmica è armonia, equilibrio ed espressione artistica. Per questo trovo particolarmente significativo che questa manifestazione si svolga proprio in un palasport intitolato ad Amedeo Modigliani, uno dei più grandi interpreti dell’arte del Novecento. Se esiste una disciplina sportiva capace di avvicinarsi, attraverso il movimento e la ricerca della bellezza, al linguaggio dell’arte figurativa, questa è senza dubbio la ginnastica ritmica. Siamo dunque orgogliosi di ospitare nella nostra città un evento che saprà unire sport, talento ed espressione artistica, offrendo al pubblico un’esperienza di grande valore ed emozione. A tutte le atlete, ai tecnici, alle società e a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo importante appuntamento va il nostro più sincero ringraziamento e l’augurio di vivere un fine settimana all’altezza delle aspettative.”

Diego Saccà, vicepresidente Comitato Regionale CONI Toscana: “Desidero innanzitutto portare i saluti del nostro Presidente, Simone Cardullo, che oggi non ha potuto essere presente a questo importante incontro. La Toscana è una regione che ama lo sport e ne riconosce il valore educativo, sociale e culturale. La ginnastica ritmica, in particolare, è una disciplina capace di suscitare grande fascino ed emozione, grazie alla sua eleganza, alla delicatezza dei movimenti e alla straordinaria espressività artistica delle atlete, che riescono a trasformare gesti tecnicamente complessi in esibizioni di apparente naturalezza e armonia. Lo sport è, prima di tutto, una straordinaria palestra di vita: alimenta i sogni, insegna a perseguire i propri obiettivi e richiede impegno, sacrificio, dedizione e costanza. È un percorso di crescita che accompagna le giovani generazioni e rappresenta, per tutti, una continua fonte di ispirazione. A tutte le atlete, alle società sportive e agli organizzatori rivolgo il mio apprezzamento e l’augurio che questa manifestazione possa essere un’importante occasione di sport, condivisione ed emozione”.

Giovanni Giannone, delegato provinciale Coni Livorno: “Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di crescita per le giovani generazioni: educa, forma, trasmette valori e insegna a guardare al futuro con ambizione e fiducia. La ginnastica ritmica, in particolare, è una disciplina di grande fascino, che coniuga impegno, dedizione, costanza e precisione, fondendo la dimensione agonistica con l’espressività del gesto artistico. Nel prossimo fine settimana, queste straordinarie atlete ci accompagneranno in un mondo fatto di eleganza, armonia ed emozioni, regalandoci uno spettacolo che saprà certamente lasciare il segno. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto Livorno come sede di questo importante appuntamento sportivo e a quanti, con impegno e dedizione, hanno contribuito alla sua realizzazione. Livorno è una città che ha da sempre un legame profondo con lo sport e che accoglie con entusiasmo manifestazioni capaci di valorizzare il talento, promuovere i valori sportivi e offrire occasioni di incontro e condivisione. A tutti i partecipanti, agli organizzatori e al pubblico rivolgo il mio più cordiale saluto e l’augurio di vivere un evento ricco di soddisfazioni ed emozioni”.

Francesco Schiavo dall’A.S.D. Eurogymnica: “Siamo arrivati al penultimo appuntamento prima dell’ultima tappa e della Final Six che si disputeranno a Bergamo a fine mese. Come ATS siamo davvero soddisfatti dei Top Events 2026, una formula che si è dimostrata vincente per organizzazione e per riscontro da parte del pubblico delle città dove abbiamo portato la ginnastica. Il prossimo weekend chi acquisterà i biglietti vedrà un bellissimo spettacolo, queste atlete meritano attenzione e affetto perché s’impegnano ogni giorno con costanza e dedizione regalandoci sempre emozioni speciali”.

I biglietti per le gare del 14 e 15 novembre sono disponibili al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/tour/federazione-ginnastica-d-italia-top-events-2026/5050. Le società potranno ricevere un biglietto omaggio ogni 14 acquistati: per accedere a questa promozione basterà fare richiesta via mail all’ATS organizzatrice all’indirizzo [email protected].

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