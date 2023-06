Global Games, medaglia di bronzo per il canottiere del G.S. Tomei

Said si è dovuto misurare, specialmente al remergometro, con dei veri e propri giganti ma nonostante questo ha saputo farsi valere migliorando anche tutte le sue prestazioni personali

Ancora una volta il canottiere del G.S. VVF C. Tomei di Livorno torna da Vichy (Francia) con un’altra prestigiosa medaglia conquistando il terzo posto del podio con il doppio misto nei Global Games di Vichy. La competizione, a cadenza quadriennale, si configura come l’Olimpiade per atleti con disabilità intellettiva e ha visto l’atleta labronico distinguersi insieme alla compagna Elisabetta Tieghi della Canottieri Gavirate. Le prestazioni di Said sono state tutte di alto livello e più volte si è visto sfuggire il podio per pochissimi secondi, complice un regolamento internazionale che non prevede, come avviene nelle altre competizioni olimpiche del canottaggio, la presenza della categoria pesi leggeri. Il livornese si è dovuto quindi spesso misurare, specialmente al remergometro, con dei veri e propri giganti ma, nonostante questo, ha saputo farsi valere migliorando anche tutte le sue prestazioni personali. Oltre il terzo posto nel doppio questi sono stati i risultati del canottiere livornese: quarto posto nel singolo, nel 4 con e nella staffetta mista al remergometro, quinto posto assoluto nel rem ergometro 1000 metri e sesto posto nel remergometro 500 metri. In tutte le competizioni sia in barca che al remergometro ha mostrato così una completezza nella preparazione. Il tecnico Nazionale Pierangelo Ariberti si è congratulato con gli allenatori societari per l’ottima preparazione dell’atleta, che è frutto di una fattiva collaborazione tra il Gs. Tomei in collaborazione con l’Associazione Sportlandia presso la sede nautica di Scali D’Azeglio dove ormai da anni si svolgono regolari allenamenti rivolti ai disabili intellettivi che vedono la partecipazione di 14 atleti speciali e 16 partner sotto la guida dei due tecnici del GS C. Tomei Mauro Martelli e Vittorio Pasqui.

