“Grazie prof. per il vostro sostegno”

In vista degli ultimi appuntamenti nazionali della stagione, Pietro Onida, Diego Catania e Andrea Vecchio rivolgono un messaggio di gratitudine ai rispettivi professori del Cecioni, del Cappellini e dell’Itis Galileo Galilei per il sostegno ricevuto durante l'anno nel conciliare studio e attività sportiva

Ultimi importanti appuntamenti stagionali per gli atleti del Judo Rendoki Dojo, protagonisti nelle prossime settimane di due competizioni nazionali: domenica 17 maggio a Pescara per la “Coppa Nazionale CSEN” e sabato 23 maggio a Figline e Incisa Valdarno per il “20° Trofeo A. Macaluso”. Tra i giovani atleti livornesi impegnati in queste gare ci sono Pietro Onida, Diego Catania e Andrea Vecchio, che hanno voluto ringraziare i rispettivi istituti scolastici e professori del Liceo Cecioni, dell’istituto nautico Cappellini e dell’Itis Galileo Galilei. Le scuole hanno dimostrato comprensione verso gli sforzi dei ragazzi impegnati quotidianamente nel conciliare studio, sport e vita privata per rappresentare al meglio i colori labronici. Allenamenti a orari “difficili”, festività sacrificate e tante ore passate sui libri direttamente sul tatami: un percorso fatto di impegno e dedizione che sta portando risultati importanti. “Siete fantastici”, il messaggio rivolto agli atleti per l’impegno dimostrato durante tutto l’anno. La stagione si concluderà ufficialmente il 31 maggio con la tradizionale Festa del Judo Rendoki Dojo, durante la quale si terrà anche la cerimonia dei passaggi di cintura, a chiusura di un anno ricco di podi e medaglie. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro: a settembre il dojo sarà pronto a ripartire con nuove gare ed eventi, mentre gran parte degli allievi continuerà ad allenarsi anche in estate partecipando al corso intensivo del sabato mattina.

Condividi:

Riproduzione riservata ©