I “magnifici 100” della kick jitsu e kick light: sport, amicizia e solidarietà

Grande partecipazione alla dodicesima edizione della manifestazione giovanile dedicata alle arti marziali. Il trofeo “Super Sayan” va alla noveenne Scarpi Iside del Lupo del Mugello. Raccolti 400 euro per Unicef

Si è svolta a Livorno la dodicesima edizione della manifestazione dedicata ai più giovani atleti delle specialità kick jitsu e kick light, appuntamento ormai atteso nel panorama sportivo giovanile toscano. Protagonisti assoluti della giornata sono stati i “Magnifici 100”, tanti erano infatti le bambine e i bambini saliti sul tatami per confrontarsi in un clima di sport, rispetto e condivisione. La competizione ha offerto incontri di ottimo livello tecnico, mettendo in evidenza la preparazione dei giovani partecipanti ma soprattutto i valori educativi che discipline come kick jitsu e kick light sanno trasmettere. A fare da cornice alla manifestazione è stata infatti un’atmosfera di grande amicizia e correttezza sportiva, elemento che ha caratterizzato ogni fase della giornata e che rappresenta il vero successo di iniziative dedicate ai più piccoli. Ad aggiudicarsi l’ambito trofeo “Super Sayan”, riconoscimento assegnato al migliore atleta della manifestazione, è stata la giovanissima Scarpi Iside, nove anni, della società Il Lupo del Mugello di Firenze. La giovane atleta si è distinta gareggiando con determinazione e talento in entrambe le discipline previste dal torneo. Oltre all’aspetto sportivo, la manifestazione ha avuto anche una significativa finalità solidale. Grazie alla partecipazione di atleti, famiglie e società sportive, e alla disponibilità degli arbitri che hanno prestato servizio gratuitamente, sono stati raccolti e donati all’Unicef 400 euro, confermando ancora una volta come lo sport possa rappresentare anche un importante strumento di solidarietà e attenzione verso gli altri.

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