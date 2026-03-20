I piccoli pattinatori della polisportiva La Rosa conquistano i provinciali Uisp

Gli atleti della polisportiva La Rosa Livorno sono stati accompagnati in pista da Agnese Mori e Cinzia Savi

All’impianto al coperto di Guardistallo si sono concluse le fasi del campionato provinciale per gli atleti nati dal 2020 al 2015. Il pubblico, commosso e caloroso, ha applaudito tutte le performance dei vari atleti, che hanno conquistato un ricco bottino di medaglie. Mazzola Matilda conquista la medaglia d’oro, così come Bertini Mattia, Petri Agata, Di Perna Cecilia, Dorian Dei e Brondi Janel. Le medaglie d’argento vanno invece a Talamanca Aurora e Vinciguerra Viola. Medaglia di bronzo per Mancosu Olivia, Di Girolamo Nicole e Piccioliti Azzurra. Quarto posto per Crespi Aurora, settimo posto per Bosinco Mia, ottavo per Coraggio Giulia e Abu Hashish Gioia. Questi atleti della polisportiva La Rosa Livorno sono stati accompagnati in pista da Agnese Mori e Cinzia Savi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©