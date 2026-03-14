I vogatori inglesi del Thames Tradesmen Rowing Club ospiti del Labrone

Gli atleti londinesi hanno avuto l’opportunità di provare le gozzette del Labrone e di scoprire il mondo della "voga" vivendo un’esperienza unica nelle acque livornesi

Il Thames Tradesmen Rowing Club arriva a Livorno ospite della sezione nautica Labrone. Gli atleti londinesi di canottaggio hanno avuto l’opportunità di provare le gozzette e di scoprire il mondo della voga, vivendo un’esperienza unica nelle acque livornesi. Il Labrone ringrazia l’amico Roberto Filippi e il presidente del club inglese per aver reso possibile questa splendida giornata di sport, amicizia e condivisione. “E’ nata una stretta collaborazione, possiamo chiamarlo anche un vero e proprio gemellaggio”.

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