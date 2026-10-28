Il Fides Livorno brilla ai mondiali master: oro per Feira Chios e argento a squadre

Ai Mondiali Master di Tbilisi, in Georgia, Alberto Feira Chios conquista il titolo iridato individuale nella sciabola Over 60. Per gli atleti livornesi anche uno splendido secondo posto nella prova a squadre Gran Veteran

Si sono conclusi a Tbilisi, in Georgia, i Campionati Mondiali Master di scherma 2026. Sulle pedane del Tbilisi Sea Plaza Expo Center, i portacolori del Circolo Scherma Fides Livorno hanno recitato un ruolo da assoluti protagonisti nella sciabola, portando a casa due medaglie di grandissimo prestigio: uno storico titolo iridato individuale e un importante argento a squadre.

Alberto Feira Chios sul tetto del mondo nell’Over 60

L’impresa della spedizione porta la firma di , splendido vincitore della medaglia d’oro nella categoria sciabola maschile Over 60. Lo sciabolatore livornese ha condotto una gara impeccabile, superando uno dopo l’altro i favoriti del tabellone. Dopo aver sconfitto già nei gironi il campione europeo in carica, il russo Kobiakof, Feira Chios ha superato con autorevolezza i primi turni di diretta, battendo agli ottavi il numero 4 del ranking mondiale, l’ungherese Laszlo Takacsy, per 10-7.

Dai quarti di finale è iniziato un vero e proprio cammino di forza contro la temibile scuola statunitense: Feira Chios ha eliminato prima Thornton (10-7) e poi Bacon (10-8). Nell’atto conclusivo per il titolo, con una prestazione di altissimo livello tattico, ha battuto per 10-8 il bicampione del mondo in carica George Matt, conquistando un meritatissimo oro mondiale.

Buone prove per Postorino e Paroli

Il Fides ha raccolto ottime indicazioni anche dagli altri suoi atleti in gara:

Alessandro Postorino (Over 60): Ha confermato la sua competitività internazionale disputando un ottimo torneo nella stessa categoria di Feira Chios, fermandosi solo a un passo dai quarti e chiudendo in un’ottima Top 16.

Giulio Paroli (Over 70): Impegnato nella categoria superiore, l’esperto sciabolatore livornese ha ceduto nel tabellone dei 32 al termine di un assalto molto combattuto contro il britannico Preist.

L’argento nella prova a squadre Gran Veteran

La seconda medaglia del viaggio in Georgia è arrivata dalla spettacolare gara a squadre Gran Veteran. Il quartetto italiano, trascinato dai livornesi Feira Chios e Paroli insieme ai compagni Luca Falaschi e Antonio Luzzo (con Enrico Antinori riserva), ha conquistato una preziosa medaglia d’argento.

Il percorso degli azzurri è stato entusiasmante: nei quarti di finale hanno superato la Germania per 45-44 grazie a una fredda e decisiva ultima stoccata di Feira Chios, mentre in semifinale hanno imposto il proprio ritmo alla Gran Bretagna, superata con un netto 45-38. In finale è arrivata la sconfitta contro gli Stati Uniti, un match purtroppo condizionato da un serio problema tecnico all’apparecchio segnapunti della pedana che ha penalizzato la rimonta italiana. Resta comunque il valore di un secondo posto mondiale di altissimo profilo.

Il trionfo di un gruppo speciale: l’esempio per i giovani

Questi straordinari successi non nascono per caso, ma sono il frutto del lavoro quotidiano svolto in via Allende. Un plauso speciale va al maestro Diego Pardini, capace di guidare questi atleti a livelli agonistici eccelsi, e a tutti i compagni di sala del gruppo Master. Con la loro inesauribile passione per questo sport, i Master del Fides rappresentano ogni giorno un bellissimo esempio di dedizione, costanza e spirito di sacrificio per tutti gli atleti più giovani del circolo, dimostrando che l’amore per la scherma non ha età.

Condividi:

Riproduzione riservata ©