Ilaria Accame al World Relays

Foto Fidal

laria Accame guida la 4x400 azzurra a Gaborone, mentre Camilli e Galimi conquistano la convocazione ai raduni nazionali, confermando il momento d’oro della Libertas Unicusano Livorno

Fine settimana da seguire con attenzione grazie a Ilaria Accame, la forte aviera atleta amaranto che sarà impegnata a Gaborone in Botswana, una trasferta lontanissima e faticosa, per la World Relays, i campionati del mondo di staffette valevoli per le qualificazioni dei mondali di Pechino. Ilaria sarà schierata nella staffetta 4 x 400 dove anche lei è detentrice del primato italiano. Intanto in previsione di entrare nel pieno dell’attività estiva il Commissario Tecnico ha diramato le convocazioni per una serie di raduni dove parteciperanno Davide Camilli, il giovane amaranto nel lancio del martello e la promessa del mezzofondo Niccolò Galimi, che sarà alla sua prima esperienza in raduno nazionale, un atleta giunto alla corte livornese nel mese di dicembre e subito in grande evidenza con ottimi risultati. Un grande soddisfazione per lo sport livornese, ma anche per la Atletica Libertas Unicusano Livorno che sta dominando le scene internazionali con i propri atleti e con tante richieste di atleti di vertice di potere vestire la maglia amaranto che potrebbero giungere nelle prossime settimane a Livorno.

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