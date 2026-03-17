Judo, i piccoli atleti della Senshi protagonisti al Trofeo Città di Piombino

Sotto la guida dei Tecnici Monica Iacorossi e Francesco Pio Aidone, il gruppo ha dimostrato sul tatami una grande voglia di mettersi in gioco, divertendosi, ma anche gareggiando con tenacia e determinazione

Domenica 15 marzo il Palazzetto M. Falci di Piombino ha ospitato una manifestazione di Judo interregionale pre-agonistica organizzata dall’AS.S. Judo Piombino. In questa cornice 16 piccoli atleti livornesi delle categorie bambini, fanciulli e ragazzi della Palestra Senshi di via Grotta delle Fate hanno, con determinazione, conquistato un importante 4° posto su 33 società partecipanti. Risultato reso ancora più eccezionale dal fatto che gli atleti in gara per la Senshi erano in numero inferiore rispetto alle altre palestre presenti. Sotto la guida dei Tecnici Monica Iacorossi e Francesco Pio Aidone, il gruppo ha dimostrato sul tatami una grande voglia di mettersi in gioco, divertendosi, ma anche gareggiando con tenacia e determinazione. Tanta l’emozione oggi in questo Palazzetto per chi con grande impegno e determinazione ha finalmente raggiunto l’ambito gradino più alto del podio. Bellissimo vedere i più piccolini che senza timore e a suon di Ippon sbaragliavano ogni avversario. Siamo molto fieri di come i nostri atleti stiano crescendo e di come si incoraggino e tifino gli uni per gli altri fuori dal tatami” ha puntualizzato Monica Iacorossi, atleta di livello internazionale oggi anche Tecnico Educajudo con specializzazione per l’insegnamento del judo nella fascia 3-5 anni. Grazie alla continua formazione dei Tecnici e alla passione per questa disciplina che sta alla base di ogni allenamento sul Tatami, la Palestra Senshi si sta facendo spazio nel panorama sportivo livornese inserendosi fra le realtà d’eccellenza del judo toscano. Questi i risultati della giornata:

Medaglia d’ Oro per Emanuele Martelloni, Ylenia Cirillo, Romeo Simoni, Antonio De Simone, Enea Zangrillo, Giulio Gallo, Matilde Liparulo, Giulia Rondina.

Argento per Anna Lupi, Allegra Bartoli, Alice Sturniolo, Sara Cirillo, Tea Serena.

Bronzo per Ilario Gallo, Serena Cojocaru, Marco Di Rico.

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