Judo, secondo posto a squadre per i preagonisti al Trofeo di Piombino

I sensei Raffaele Maresca, Giuseppe D’Aniello e Tonia Maresca desiderano ringraziare di cuore tutti i genitori per il sostegno e la fiducia dimostrati

Grande soddisfazione per il nostro team di judo, che conquista un prestigioso secondo posto a squadre nel settore preagonisti al Trofeo di Piombino, svoltosi domenica 15 marzo. Una giornata intensa, ricca di emozioni e di valori autentici, che ha visto protagonisti oltre 400 giovani judoka, veri “samurai” sul tatami. Questo importante risultato è il frutto dell’impegno, della costanza e della passione dei nostri ragazzi, che hanno dimostrato non solo capacità tecniche, ma anche rispetto, spirito di squadra e determinazione. Il judo giovanile rappresenta infatti molto più di uno sport: è una scuola di vita, capace di insegnare disciplina, amicizia e crescita personale. Un sentito ringraziamento va all’organizzazione dell’evento, impeccabile sotto ogni aspetto, e a tutte le squadre partecipanti, che hanno contribuito a creare un clima di condivisione e sportività. Un plauso speciale anche alle famiglie, non solo della nostra squadra, che con la loro presenza e il loro supporto rendono possibile tutto questo. Come insegnava Jigoro Kano: “Tutti insieme per progredire senza distinzione di squadra”. Ed è proprio questo lo spirito che ha animato la manifestazione, dove la vera vittoria è stata quella dello sport.

I protagonisti: Biondi Tommaso, Cigolini Vittorio, Daini Andrea, Meoni Lorenzo, Tchrelasvili Luka, D’Aniello Gabriele, Folena Ludovica, Norma Diego, Noto Federico, Rubino Christian, Schiavullo Jacopo, Sulova Thomas, Andries Evelyn, Busoni Santiago, Cianci Gabrio, Fanucci Brando, Ferri Gregorio, Mambrini Oscar, Mazzi Gregorio, Milla Cordova Joseh, Mustata Arianna, Paolotti Cosimo, Piermatteo Giulio, Rapisarda Francesco, Schiavullo Anastasia, Sheshi Alex, Tchrelasvili Giorgi.

I sensei Raffaele Maresca, Giuseppe D’Aniello e Tonia Maresca desiderano ringraziare di cuore tutti i genitori per il sostegno e la fiducia dimostrati.

Un traguardo importante che rappresenta solo una tappa di un percorso di crescita, dentro e fuori dal tatami.

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