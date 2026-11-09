Karate, Bianca Boni è campionessa toscana

Un oro, un argento e due bronzi per gli otto atleti livornesi dell'Asd Esercito – 187° Folgore impegnati a Vecchiano nelle qualificazioni al Campionato Italiano Esordienti 2026. Due anche i quinti posti conquistati dalla squadra seguita dai tecnici Citi, Ligas, Corvaglia e Simonetti

Importante risultato sportivo per l’ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, protagonista della fase regionale di qualificazione al Campionato Italiano Esordienti 2026 di Karate , nelle specialità Kumite e Kata. L’evento, svoltosi domenica scorsa presso l’impianto sportivo di Vecchiano (PI) è stato organizzato dal Comitato Regione Toscana settore Karate – CRTK. La società sportiva livornese ha partecipato alla competizione con otto giovani atleti, conquistando complessivamente quattro medaglie: un oro, un argento e due bronzi, oltre a due quinti posti, a conferma del percorso di crescita tecnica e sportiva portato avanti dall’associazione. A distinguersi è stata Bianca Boni, che, grazie a una prestazione di grande determinazione e maturità agonistica, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Kumite -50 kg, – “Campionessa Toscana 2026”. Un risultato significativo, frutto di un percorso costruito attraverso l’impegno quotidiano, la costanza negli allenamenti e la fiducia in un progetto sportivo orientato alla crescita e al miglioramento continuo. Sul podio anche Elia Baldini, medaglia d’argento nel Kumite -53 kg, Elyas Amir Rizzo, medaglia di bronzo nel Kumite -48 kg, e Matteo Pardossi, medaglia di bronzo nella specialità Kata. Buone prestazioni anche per Andrea Giugno, quinto classificato nel Kumite -48 kg, e Alessio Ramos Baldini, quinto classificato nel Kata. A completare la rappresentativa livornese Valentina Strazzabosco, impegnata nel Kumite -45 kg, e Salvatore Cossu, nella specialità Kata, che hanno affrontato la competizione contribuendo all’esperienza collettiva della squadra. Gli atleti sono stati seguiti dai tecnici Antonio Citi, Graziano Ligas, Vincenzo Corvaglia e Rico Simonetti.

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