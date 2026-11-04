Karate, cinque medaglie per i giovani dell’Asd Folgore

Catenaccio: Un oro, tre argenti e un bronzo per gli atleti livornesi al 1° Open Karate ASI. Andrea Giugno conquista il gradino più alto del podio

Nuova esperienza agonistica e risultati positivi per i giovanissimi dell’ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, impegnati ad Arluno (MI) in occasione del 1° Open Karate ASI – Competizione Interregionale. La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita sportiva per i giovani karateka, che hanno affrontato la competizione con impegno e determinazione, conquistando complessivamente cinque medaglie: un oro, tre argenti e un bronzo. A salire sul gradino più alto del podio è stato Andrea Giugno, vincitore della medaglia d’oro. Medaglia d’argento per Valentina Strazzabosco, Elia Baldini e Matteo Sartor, mentre Bianca Boni ha conquistato la medaglia di bronzo. Gli atleti sono stati accompagnati dal tecnico Graziano Ligas, che ha seguito i giovani durante la competizione. Al di là dei risultati, la partecipazione ha rappresentato un’ulteriore opportunità per acquisire esperienza, confrontarsi con altri atleti e consolidare il percorso di preparazione tecnica e agonistica. Soddisfazione per l’ASD Esercito – 187° Folgore, che prosegue il proprio impegno nella formazione sportiva dei giovani, valorizzando la disciplina, la costanza e lo spirito di squadra. Ogni competizione rappresenta un nuovo punto di partenza: l’obiettivo è continuare a crescere, migliorarsi e affrontare le prossime sfide con entusiasmo e determinazione.

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