Karate, dieci giovani dell’Asd 187° Folgore allo stage regionale

Gli atleti blucelesti si sono confrontati con il tecnico della Nazionale giovanile Emilio Fotino nello stage “Dai Principi Fondamentali alla Prestazione”, dedicato alla crescita tecnica e alla preparazione agonistica

Formazione, crescita tecnica e confronto sul tatami. Il settore giovanile dell’Asd Esercito – 187° Folgore di Livorno ha partecipato allo stage regionale di Karate “Dai Principi Fondamentali alla Prestazione”, promosso dal Comitato Regionale Toscana – Settore Karate FIJLKAM (CRTK), che ha riunito atleti e tecnici provenienti da diverse società toscane. A dirigere i lavori è stato il Maestro Emilio Fotino, 7° Dan, Allenatore della Nazionale Italiana Giovanile FIJLKAM e Membro della Commissione Nazionale Attività Giovanile, affiancato nelle dimostrazioni pratiche da Mario Iannuzzi, atleta della Nazionale Italiana Giovanile. Il programma ha approfondito il collegamento tra i principi fondamentali del Karate della specificità Kumite e la loro applicazione agonistica, con particolare attenzione agli aspetti tecnici e metodologici della preparazione. Le esercitazioni hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con indicazioni di lavoro specifico, traducendo i contenuti teorici in esperienze concrete sul tatami. Dieci i giovani karateka del club bluceleste presenti: Bianca Boni, Daiana Sartori, Elyas Amir Rizzo, i fratelli Edoardo e Gabriele Pili, Niccolò Fasano, Niccolò Maccioni, Jacopo Citi, Leonardo Nannini e Valentina Strazzabosco. A seguire il gruppo anche il maestro Antonio Citi, Direttore Tecnico dell’ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, nell’ambito di un percorso che vede la società costantemente impegnata nella preparazione delle nuove generazioni e nell’aggiornamento delle metodologie di insegnamento. Per i giovani atleti livornesi, il confronto con il tecnico azzurro e con altre realtà del panorama karateistico regionale ha rappresentato un’esperienza significativa, utile ad arricchire il proprio bagaglio sportivo e ad acquisire nuovi riferimenti per il lavoro quotidiano in palestra. L’iniziativa rientra nel programma di sviluppo tecnico del Comitato Regionale Toscana – Settore Karate FIJLKAM, volto a rafforzare il collegamento tra attività giovanile e alto livello agonistico.

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