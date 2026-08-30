La Libertas parte con una vittoria: Herons Montecatini ko 77-63

Prima uscita stagionale nel segno di Marco Benvenuti, ricordato con il lutto sulla canotta e un minuto di silenzio. Gli amaranto decidono la sfida nel terzo quarto con una grande prova difensiva: appena 9 punti concessi agli avversari. Graves subito protagonista, bene anche Tiby, Vildera e Cournooh

La prima uscita stagionale della Libertas si conclude con una vittoria contro Herons Montecatini: 77-63. Sono giorni duri per tutto l’ambiente amaranto. Il cuore sanguina per l’addio al presidente Marco Benvenuti. La squadra porta sulla canotta le insegne del lutto e prima della palla a due viene osservato un minuto di silenzio. La squadra di Andrea Diana parte bene. In un amen è +7 (16-9), poi però Montecatini rientra e si viaggia sul filo dell’equilibrio per tutta la prima metà partitas (39-37 per la LL all’intervallo lungo). Il terzo quarto è quello decisivo. Gli Amarantro stringono le maglie difensive e concedono appena 9 punti agli avversari. Montecatini, nonostante la buona volontà, non riesce a ricucire lo strappo. In casa LL molto bene Graves: ad appena 4 giorni dal suo sbarco in Italia ha già dimostrato di poter prendere per mano la squadra. Sicurezza Tiby, roccioso Vildera. Bene anche Cournooh. Da rivedere le percentuali nel tiro da 3 e ai tiri liberi, ma resta la sensazione che questa squadra farà divertire.

TABELLINO Gaeta 2, Graves 19, Tiby 18, Valentini 8, Tozzi 4, Sakine 4, Piccoli 2, Penna 4, Possamai 2, Vildera 7, Filoni, Coournooh 7

Arbitri Ursi, Melai e Marinaro

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