La Pielle parte col piede giusto: La Spezia battuta 88-65

Foto Silvia Casini

Buona la prima uscita stagionale. Biancoblù avanti 41-30 all’intervallo e capaci di allungare progressivamente nella ripresa. Tortu miglior realizzatore con 17 punti

La Verodol CBD Pielle Livorno si aggiudica il primo test stagionale, superando La Spezia Basket con il punteggio di 88-65. Un’amichevole importante per mettere minuti nelle gambe, aumentare il ritmo partita e verificare sul campo il lavoro svolto nelle prime due settimane di preparazione. Una gara intensa e fisica, che ha visto i biancoblù attaccare con continuità il canestro e conquistare numerosi viaggi in lunetta, con percentuali molto alte dalla linea della carità. Nel primo quarto la Pielle cerca soprattutto soluzioni sottocanestro, trovando punti con Tortu e Donzelli. La Spezia, però, risponde colpo su colpo e chiude avanti di una lunghezza sul 16-17. Nel secondo quarto cresce l’intesa tra i biancoblù, che iniziano a trovare con maggiore continuità soluzioni dalla media distanza grazie a Leonzio, Venucci e Gallo. Tortu e Sacchetti completano il parziale dalla lunetta, permettendo alla Pielle di allungare fino al 41-30 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, i biancoblù trovano soluzioni semplici e concrete sotto canestro con Traini, Bryan e Ebeling. La partita aumenta ulteriormente di intensità e fisicità e la Pielle sfrutta ancora una volta i viaggi in lunetta, con Sacchetti, Tortu e Graziani protagonisti, fino al 62-45 di fine terzo quarto. Nell’ultimo quarto la Pielle prende definitivamente il largo. La retina si scalda dalla linea dei tre punti inizialmente con Venucci e Gallo prima, e poi Leonzio e Traini. Nel finale i biancoblù continuano a trovare punti vicino a canestro con Tortu, Donzelli e Gabrovsek, chiudendo così la prima amichevole stagionale sul definitivo 88-65. Al termine della gara, queste le prime parole di coach Turchetto: “Nella prima uscita stagionale l’obiettivo era muovere la palla, alzare il ritmo ed essere aggressivi in difesa. Un test utile dopo due settimane di lavoro, contro un’avversaria che ha messo impegno e intensità e che ci dà indicazioni importanti per proseguire la preparazione”.

Verodol CBD Pielle Livorno – La Spezia Club: 88-65

VERODOL CBD: Tortu 17, Gabrovsek 11, Gallo 9, Venucci 8, Donzelli 8, Leonzio 8, Sacchetti 8, Ebeling Bryan 6, Traini 5, Graziani 3, Ebeling, Tassinari. All. Turchetto.

Parziali: 16-17, 25-13, 21-15, 26-20

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