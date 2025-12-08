La SoVeCar US Livorno torna al successo

La SoVeCar US Livorno ritrova la vittoria imponendosi al PalaCosmelli su Valdisieve Basket per 72-63, al termine di una gara tutt’altro che semplice

La SoVeCar US Livorno ritrova la vittoria imponendosi al PalaCosmelli su Valdisieve Basket per 72-63, al termine di una gara tutt’altro che semplice. Gli ospiti partono con grande intensità, approcciano bene il match e si portano rapidamente avanti, toccando il +9 al 9’ (14-23). Nel secondo quarto, però, la squadra di coach Luca Angella cambia marcia: Pantosti e compagni alzano la pressione difensiva, limitano drasticamente l’attacco avversario — solo 7 punti concessi nel parziale — e ribaltano l’inerzia della sfida, andando al riposo in vantaggio. Nella ripresa gli amaranto gestiscono con maturità il punteggio, toccando anche il massimo distacco sul 67-53. Valdisieve tenta un ultimo rientro arrivando fino al -6, ma nel finale la SoVeCar mantiene lucidità e controllo, chiudendo meritatamente i conti. Un successo prezioso, che conferma la US Livorno nelle zone alte della classifica e dà entusiasmo in vista della difficilissima trasferta di mercoledì sul parquet della capolista Union Prato. “È stata una partita molto fisica – spiega coach Angella -, che non abbiamo approcciato nel modo migliore, un po’ come ci era già successo a Montevarchi, concedendo 23 punti in casa nel primo quarto. Poi però siamo stati bravi a capire quali contromosse adottare, soprattutto per limitare la loro transizione: sono davvero molto efficaci nel correre in contropiede. Costringendoli a giocare di più a metà campo abbiamo subìto appena 7 punti nel secondo quarto e da lì siamo riusciti ad aumentare progressivamente il vantaggio. Hanno provato a rientrare un paio di volte, ma siamo rimasti squadra nel respingere ogni tentativo di rimonta. Adesso ci prepariamo ad andare mercoledì sul campo della prima in classifica con un morale molto alto”.

Il tabellino: Serra 7, Bellavista ne, Bruno 15, Pantosti 9, Costaglione 11, Leonardini 3, Simonetti 10, Bernini 3, Mori 8, Valvieri ne, Carracoi 4, Bernini G. 2. All: Angella. Ass. Nannicini.

