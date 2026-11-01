Ladies Libertas, sfuma nel finale il sogno di fare lo sgambetto alla Reyer Venezia

Foto Samuele Messerini/LLL

Una partita di grande carattere, giocata a lungo alla pari contro una delle formazioni più attrezzate del campionato, ma che lascia alle Ladies Libertas Livorno il rammarico per un finale in cui la maggiore esperienza e qualità della Reyer Venezia hanno fatto la differenza

Una partita di grande carattere, giocata a lungo alla pari contro una delle formazioni più attrezzate del campionato, ma che lascia alle Ladies Libertas Livorno il rammarico per un finale in cui la maggiore esperienza e qualità della Reyer Venezia hanno fatto la differenza. Nell’anticipo della quinta giornata di Serie A1, le venete si impongono al PalaMacchia per 90-82, al termine di quaranta minuti nei quali le amaranto hanno accarezzato a lungo la possibilità di conquistare un risultato prestigioso. A fare da cornice alla sfida un grande pubblico, che ha riempito il PalaMacchia sostenendo le ragazze amaranto per tutta la partita e accompagnandole con calore anche nei momenti più difficili. Una bella testimonianza di vicinanza alla squadra, impreziosita da un gesto di grande sensibilità da parte dei tifosi della Reyer giunti a Livorno, che hanno esposto uno striscione in ricordo di Marco Benvenuti, rendendogli omaggio nel segno dei valori dello sport e del rispetto reciproco. La squadra di Luca Andreoli parte con personalità e conduce per buona parte del primo quarto, chiudendo la frazione con due possessi pieni di vantaggio grazie anche a quattro punti consecutivi di Natali. Venezia prova a rientrare e trova il sorpasso con una tripla di Dojkic, ma la reazione livornese è immediata: un controparziale di 6-0 permette alle padrone di casa di riprendere il comando delle operazioni. Le Ladies mantengono il vantaggio anche nel secondo periodo e vanno al riposo lungo sul +5. Al rientro dagli spogliatoi arriva un ulteriore allungo, con Smith che firma il primo vantaggio in doppia cifra. La Reyer, però, non perde contatto e con Dojkic e Cubaj ricuce progressivamente lo strappo, preparando il terreno per la rimonta. La svolta arriva nell’ultimo quarto. Venezia alza il ritmo, trova maggiore precisione in attacco e piazza un decisivo parziale di 10-0 che ribalta definitivamente l’inerzia della gara. Le amaranto provano a restare in partita, ma il 25-11 dell’ultima frazione consegna il successo alle ospiti, capaci di sfruttare tutta la propria forza e qualità. In casa Libertas non bastano i 21 punti di Hoppie, i 17 di una bravissima Natali, e i 13 di Smith. Resta la prestazione delle Ladies, capaci di tenere testa a una delle grandi protagoniste della Serie A1 per tre quarti e di mostrare personalità e competitività. Il risultato premia Venezia, ma Livorno può ripartire da quanto di positivo costruito nel corso della partita, con la consapevolezza di poter giocare alla pari anche contro avversarie di altissimo livello.

Le parole di Giulia Natali

“Ce la siamo giocata fino alla fine e questo era il nostro obiettivo. Loro sono una squadra fortissima e ben preparata e quello che noi non dobbiamo dimenticare mai è vivere questo tipo di partite con grande energia e il calore del palazzetto col massimo entusiasmo. Nel finale ci è mancata un po’ di lucidità e la Reyer è stata sicuramente più brava di noi strappando il risultato”.

Il tabellino: Hoppie* 21 (1/3, 3/6), Sammartini 6 (1/1, 1/1), Toffali L.* 2 (1/2 da 2), Natali 17 (4/6, 3/5), N’Guessan, Cornelie* 8 (4/8, 0/2), Poggio 2 (1/1 da 2), Gilli 5 (1/5, 1/3), Smith* 13 (4/8, 0/1), Borondy* 8 (4/7, 0/4) Allenatore: Andreoli L.

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