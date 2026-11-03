Libertas, mercoledì al Modigliani Forum arriva Cento

Foto Messerini

Palla a due alle 20.45 per l'anticipo dell'ottava giornata. La squadra di Diana arriva dai successi esterni di Forlì e Vigevano e vuole sfatare il tabù Cento, mai battuta nei precedenti confronti. Ospiti probabilmente senza la stella Stacy Davis IV

La Libertas Livorno 1947 anticipa a mercoledì 4 novembre (palla a due alle 20,45 con arbitri Gagliardi, Centonza e Coraggio) la partita contro Banca Sella Cento, valevole per l’ottava giornata di campionato. Nel prossimo weekend, infatti, il Modigliani Forum sarà occupato dalla manifestazione ‘Strabilianti’ a cui la società amaranto parteciperà con la squadra di Baskin. Quella di Diana, invece, sarà alle prese con uno delle due bestie nere (l’altra è Cividale). Con Cento, infatti gli Amaranto non hanno mai vinto. Non lo hanno fatto al debutto in A2 nel settembre 2024, quando furono sconfitti alla Baltur Arena. Non lo hanno fatto nella partita di ritorno disputata al PalaMacchia. E neanche alla prima giornata del cmapionato scorso, quando, sul neutro di Brescia la LL fu sconfitta ‘in casa’ dai Biancorossi. Ko a Cento anche nella sfida di ritorno per uno 0-4 che pesa come un macigno, ma che Tiby e compagni contato di cancellare. La squdra amaranto, infatti, ha iniziato alla grande la propria stagione, mentre gli ospiti sono in difficoltà e dovrebbero presentarsi al Modigliani privi della loro stella Stacy Davis IV, fuori per infortunio già da alcune partite. A sobbarcarsi il peso dell’attacco centese, sarà quindi il grande ex di serata: Avery Woodson che rivedremo tutti molto volentieri. Cento nelle ultime tre partite ha potuto contare anche sull’esperienza di Aradori che ha viaggiato alla media di 9 punti per ogni allacciata di scarpe. Moretti, Tanfoglio e l’ex Torino Montano, compongono un pacchetto italiano interessante. E’ chiaro, però, che l’assenza di Davis rischia di condizionare pesantemente la squadra di Coach Bonacina. La Libertas, però non deve fare calcoli o considerazioni che ne possano minare il livello di concentrazione. Questa è la classica partita da non sottovalutare a prescindere dalle questioni squisitamente scaramantiche. I due successi esterni di Forlì e Vigevano hanno ulteriormente innalzato l’autostima del gruppo che – sospinta da un pubblico che sicuramente sarà molto numeroso – si avvicina con fiducia a questo impegno nella consapevolezza che Cento (scesa in campo venerdì contro Cividale) arriva con due giorni di riposo in più nelle gambe.

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