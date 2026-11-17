Livorno9 Boca. L’Under 15 non si ferma, per l’Under 17 primo stop

I più giovani amaranto consolidano il secondo posto con una bella vittoria in trasferta, trascinati dalle triplette di Becaye Counta e dalle reti di Elmekki, Marchetti e Costa. Pesante sconfitta per l'Under 17, battuta 10-6 al PalaCecconi

Ancora una vittoria per i ragazzini dell’Under 15 del Livorno9 Boca, stavolta nell’insidiosa trasferta aretina a San Giovanni Valdarno. Gli amaranto si presentano senza Niccolò Tava, influenzato, e Gregorio Frattali, ma con l’esordio di ben tre giocatori che non avevano ancora trovato spazio tra i convocati: Mattia Senesi, Elia Lotti e Dario Domenici, quest’ultimo un altro classe 2014, il più giovane del vivaio livornese. Tra i pali si sono alternati Filippo Paperi e Nico Liperini. Il primo tempo si apre con i labronici subito protagonisti: una gran rete di Omar Elmekki sblocca il risultato, poi arrivano il gol di Becaye Counta e quello del Condor amaranto Lorenzo Marchetti per il momentaneo 3-0. Nei minuti finali, però, il forcing degli aretini porta a due reti e si va al riposo con il Livorno9 Boca in vantaggio per 3-2. Da segnalare anche una traversa colpita da Mattia LaVerde, autore di un gran tiro dalla distanza. La ripresa è targata Livorno, con Becaye che segna altre due reti e il pendolino Gabriele Costa che chiude il conto. Da segnalare anche altre occasioni non sfruttate da Elia Lotti e Dario Domenici, che avrebbero potuto festeggiare l’esordio con un gol e rendere ancora più ampio il passivo. Finisce 6-2: capitan Mattia LaVerde e compagni conservano così il secondo posto e si preparano ad affrontare il Futsal Perignano, domenica alle ore 13 al PalaCecconi.

Under 17 in panne. Pesano le assenze di Mustafa Elkniri e Diego Papi, con capitan Aimen Bouaziz e compagni che riescono a reggere per un tempo. Nella ripresa gli ospiti della Midland Firenze allungano il passo fino a raggiungere quota dieci reti. Il risultato finale dice Boca Livorno 6, Midland Firenze 10. Prima sconfitta pesante per i livornesi, che fino a questo momento avevano lottato in tutte le gare, mantenendo il risultato in bilico fino all’ultimo secondo. Ora la classifica si complica, con la squadra che si trova a tre punti dalla zona playoff. Le reti amaranto portano la firma di Tiziano Vaiani (3), Aimen Bouaziz (2) e Reda Belgarne (1). Meritata la vittoria dei fiorentini, che si portano a nove punti in più rispetto ai livornesi. Prossimo impegno contro un’altra big del campionato, il Versilia C5, in casa al PalaCecconi, con inizio della gara alle ore 18.

Condividi:

Riproduzione riservata ©