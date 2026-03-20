Lo Zen club conquista il secondo posto all’Italian open cup di ju jitsu

Allo Zen club sono comunque molto soddisfatti. Il direttore tecnico della società, Maurizio Silvestri: “Ottenere il secondo posto a ranghi più ridotti è un ottimo risultato"

Grande prestazione degli atleti dello Zen club Livorno all’Italian Open cup di ju jitsu che si è svolto a Venturina Terme. Il team livornese ha raggiunto il podio in moltissime categorie ma si è dovuto arrendere alla Evolution gym di Mondovi (Cuneo), una delle più forti società italiane insieme, appunto, allo Zen club. Il confronto tra le due società va avanti da anni con alterne vicende. Al momento sono ancora i livornesi a detenere il maggior numero di vittorie rispetto ai piemontesi. Stavolta i labronici hanno dovuto cedere ma va detto che per una serie di infortuni sono mancate diverse squadre della categoria cinture nere. Proprio quelle che avrebbero potuto mettere in discussione il risultato. Allo Zen club sono comunque molto soddisfatti. “Ottenere il secondo posto a ranghi più ridotti è un ottimo risultato – spiega il direttore tecnico della società, Maurizio Silvestri – Con gli amici della Evolution Gym abbiamo un… conto aperto che cercheremo di regolare nelle ultime due competizioni dell’anno, a maggio alla Coppa Italia che si svolgerà a Norcia ed a Livorno alla Coppa Zen”. Silvestri ribadisce che nella filosofia dello Zen club il fine non è la gara. “Per noi quando un atleta si presenta davanti a giudici e pubblico, quell’atleta ha già vinto. Se trova avversari più bravi di lui è lo stesso atleta che si complimenta ed è soddisfatto di aver trovato qualcuno da cui imparare”. Chiaramente a tutti piace vincere, è normale. “Ma a noi preme l’inclusività, la presa di coscienza dei propri limiti, il desiderio di superare ogni ostacolo”. Alla gara, che si è svolta sotto il patrocinio dello Csen hanno partecipato circa 300 atleti per un totale di 500 competizioni nelle varie specialità. Si parla dunque del kata (esercizio di forma individuale o a coppie) del demo team (gara a squadre di difesa personale), ne waza-lotta (regolamento Brasilian ju jitsu) e percorsi tecnici ad ostacoli. Bravi dunque tutti, dai piccolini, a livello dimostrativo si sono esibiti gli … “ultrapulcini” di 4 e 5 anni, ai master guidati da Sara Anzovino, vincitrice della medaglia d’oro al Mondiale Wtka di Carrara. Ed ora sotto con la preparazione per la prossima gara che è Norcia. Un atteso ritorno nella città devastata dal terremoto che, per la competizione, si è attrezzata addirittura prendendo a noleggio un grande tendone dal circo Togni.

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