Lorenzo e Matilde, due talenti livornesi agli Europei Under 15 di lotta

Lorenzo Silvestri e Matilde D’Addario sono pronti a stupire. Entrambi 15enni, rappresenteranno l’Italia ai campionati europei di Samokov. Con loro allenatori da urlo: Igor Nencioni, Yandro Quintana e Emiliano Cicconofri

Si chiamano Lorenzo Silvestri e Matilde D’Addario. Hanno 15 anni, lo stesso sogno e una determinazione che fa tremare gli avversari. Tra pochi giorni entrambi scenderanno sul tappeto degli Europei Under 15 a Samokov (Bulgaria). Lorenzo ha un palmarès già invidiabile: oro Under 15 nel 2025 e 2026, bronzo Under 17, argento alla Coppa Italia 2026. La sua forza? Una calma apparentemente zen che esplode in attacchi fulminei. “Il mio segreto? La pizza di famiglia” scherza, ricordando Speedy Pizza, l’attività dei genitori. Matilde è la sorpresa degli ultimi due anni. Partita tardi (2024), ha già vinto tre titoli italiani, uno nel 2025 e due nel 2026 (Under 15 e Under 17) e un 7º posto europeo nel 2025 che oggi chiama “la mia rinascita”. A Samokov vuole il podio. A seguirli, niente meno che Igor Nencioni, Yandro Quintana (leggenda cubana, oro ad Atene 2004) ed Emiliano Cicconofri. Roba da grandi. “Loro ci insegnano che la lotta è vita”, dicono in coro. E Livorno, intanto, sogna.

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