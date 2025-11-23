L’Us Livorno Fucecchio e allunga la striscia

L’Us Livorno Basket non si ferma e dopo un’autentica battaglia sportiva supera la Folgore Fucecchio 74-71 arrivata al Cosmelli pronta e solida per disputare una partita di alto livello. Il match ha vissuto fasi altalenanti che hanno visto prevalere ora l’una ora l’altra squadra. Fucecchio tenta l’allungo nel terzo quarto (47-55), ma viene presto rintuzzato. Nell’ultima frazione gli amaranto trovano con Mori quei canestri in grado di spezzare la partita e, nonostante il lavoro incessante degli avversari (buonissima la prova dei fratelli Orsini) la band di Luca Angella taglia il traguardo a braccia alzate, mettendo in cascina la sua settima vittoria di fila. Tra i singoli, oltre a citato Mori, meritano una menzione anche Bruno (17) e Costaglione (13). I ragazzi terribili sono diventati ufficialmente una bella realtà della categoria. E adesso le vittorie messe in fila sono 7.

“Sapevamo di affrontare una squadra di grande qualità, con giocatori importanti, e che quindi sarebbe stata una battaglia. Ci siamo un po’ complicati la vita da soli, soprattutto nei primi due quarti, che non abbiamo approcciato come siamo soliti fare. Però la rimonta e la reazione finale sono state da squadra di livello. La prestazione di Mori conferma quanto visto già domenica scorsa: anche a Castello ha giocato una partita al tiro praticamente perfetta. Oggi è stato fondamentale il suo contributo in entrambe le fasi del campo. Pur essendo giovane, fa cose da giocatori adulti, e questo per noi è davvero importante. Gli obiettivi iniziali restano quelli: far crescere i ragazzi anche a livello mentale. Per questo, da una parte mi girano un po’ le scatole, perché come dicevo prima non ho visto l’approccio giusto. Dall’altra, però, sono contento e orgoglioso del fatto che ci fossero i giovani in campo nel momento della rimonta del terzo quarto. Diciamo sono soddisfatto a metà. Per quanto riguarda il nostro traguardo, rimane quello di inizio anno: continuare a migliorare e raggiungere la salvezza il prima possibile”.

Il tabellino: Pantosti 4, Carracoi 2, Simonetti 10, Costaglione 13, Bruno 17, Mori 15, Leonardini 2, Bernini Giu. 8, Serra 3, Valvieri, Bernini Gia. All. Angella. Ass. Nannicini-Persico.

