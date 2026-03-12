Marmonti convocato in azzurro per la Coppa Europa di lanci
Dopo l’ottima prestazione e il titolo italiano nel lancio del disco, Stefano Marmonti è stato convocato dal Commissario Tecnico Antonio La Torre
Prime convocazioni in azzurro del 2026 ed ecco subito un atleta amaranto dell’Unicusano tra i protagonisti. Dopo l’ottima prestazione e il titolo italiano nel lancio del disco, Stefano Marmonti è stato convocato dal Commissario Tecnico Antonio La Torre per la Coppa Europa dei lanci, in programma a Nicosia, a Cipro, il 14 e 15 marzo. Marmonti, autore del nuovo record personale di 55,05 metri, indosserà alla sua giovane età la quinta maglia azzurra, a conferma del grande valore dell’atleta amaranto, seguito con competenza dal tecnico Cosimo Scaglione
