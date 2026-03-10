Marmonti d’oro nel disco U23

Quinto titolo per Stefano Marmonti con il personale a 55,05 metri e argento anche nella gara assoluta. Sul podio anche Camilli e Ceccanti nel martello e Pastore nel giavellotto, mentre l’Unicusano domina la classifica promesse maschile

Stefano Marmonti si mette al collo il quinto oro U23 vincendo il disco con una grande prestazione, grazie a una bracciata da 55,05 metri, sua migliore prestazione. Questo lancio gli ha consentito anche di conquistare l’argento nella gara assoluta. Doppio argento nel martello: Davide Camilli conquista quello U23 con una serie di grande consistenza, con l’acuto a 60,90 metri, mentre Lorenzo Ceccanti centra quello giovanile disintegrando, lancio dopo lancio, il suo primato personale fino a 58,24 metri. Bronzo al rientro da un infortunio per Annalisa Pastore che, nel giavellotto promesse, scaglia l’attrezzo a 46,97 metri. Nel giavellotto, invece, Roberta Molardi sfiora la finale con un lancio da 41,12 metri. Ottime prestazioni anche a livello di società, dove l’Unicusano vince la classifica promesse maschile e giunge al secondo posto in quella giovanile maschile, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto. Dopo le indoor e le campestri da incorniciare, arriva questa bella prestazione dei lanciatori, che conferma la grande attività amaranto del sodalizio livornese.

