Matteo Bernini è ancora campione del mondo di dama
Il livornese conquista nuovamente il titolo iridato nella specialità inglese GAYP: decisive due vittorie e 21 pareggi nel match disputato a Lucera
Il livornese Matteo Bernini si conferma Campione del Mondo di Dama! Il livornese si aggiudica il titolo iridato, battendo il pluri-campione americano Alexander Moiseyev, il Match al meglio delle 24 partite, realizzando 2 vittorie e 21 pareggi (l’ultima non è stato necessario giocarla). Il Match, terminato questa mattina, si è disputato a Lucera (FG) all’interno del progetto Città della Dama. Si è giocato alla specialità inglese, GAYP (Go As You Please, cioè a mossa libera). Bernini aveva conquistato il titolo iridato di questa specialità nel 2022.
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