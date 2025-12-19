Monica Rocchi supera il Corso Dirigenti 1° Livello

La ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno si conferma non solo come una realtà sportiva, ma come una vera e propria realtà educativa impegnata nella formazione integrale dei giovani atleti per la disciplina sportiva da combattimento del Karate. Un percorso entusiasmante, costruito per eccellere non solo nel contesto sportivo, ma anche come individui e come collettività. Una famiglia sportiva che pone al centro la crescita tecnica, umana e valoriale. I colori blu/azzurri, emblema della Forza Armata, si fanno portavoce di un modus operandi fondato su un principio chiaro: formare per formarsi. Non solo atleti e tecnici, ma anche figure dirigenziali vengono coinvolte in un processo evolutivo continuo, volto a rafforzare competenze, responsabilità e capacità organizzative. In questa ottica, attraverso la Scuola Nazionale della Fijlkam, Monica Rocchi ha completato con successo il “Corso Dirigenti 1º Livello”, ottenendo la qualifica ufficiale e la relativa competenza gestionale. Un ulteriore valore aggiunto che consolida il progetto della ASD Esercito – 187 Folgore come sistema efficiente, capace di gestire con competenza tutte le dimensioni della vita sportiva: dalla formazione di base, all’agonismo, all’organizzazione degli eventi e alla cura dell’identità associativa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©