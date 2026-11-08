Niyomukiza e Morelli firmano il successo

La nona edizione della Benetti Livorno Half Marathon incorona il burundese, che concede il bis, e l'atleta dell'Atletica Livorno, vincitrice della gara femminile. Sono stati 1.489 gli atleti al traguardo dei 21,097 chilometri, con migliaia di partecipanti anche alla Stralivorno. Ora si guarda al decennale del 2027

Per un giorno Livorno è diventata città dedicata al podismo. Una domenica diversa, grazie alla nona edizione della Benetti Livorno Half Marathon (le classifiche), tappa principe del Criterium Podistico Toscano e considerata una delle principali mezze maratone del calendario Uisp. Tra i partecipanti alla prova sui 21,097 km e alla Stralivorno non competitiva, sono state migliaia le persone che hanno indossato maglietta e calzoncini immergendosi in una città presentatasi in una veste diversa dal solito, con 1.489 classificati nella mezza maratona. Come lo scorso anno, è stato Jean Marie Vianney Niyomukiza a vincere la mezza labronica. Il burundese dell’Atl.Lib.Unicusano Livorno è rimasto però lontano dal record stabilito lo scorso anno, chiudendo in 1h04’08” una prova vissuta per gran parte in solitudine. Seconda piazza per il 21enne Nicola Baiocchi (Atl.Livorno) in 1h06’34”, terzo gradino del podio per il marocchino Mohammed El Ouardy (Pod.Medicea) in 1h07’27” a precedere Antonio Del Vecchio (Atl.Amaranto) in 1h07’37” e l’altro maghrebino Ayoub Bouras (Atl.Castello) in 1h07’57”. Vittoria per Giulia Morelli fra le donne. 1h18’19” il tempo della rappresentante dell’Atl.Livorno, che ha preceduto la rumena Mihaela Robu (Sempredicorsa) seconda in 1h19’37”, più lontana la kenyana Emily Chepkemoi Cheroben (Atl.Castello in 1h21’58”. Fuori dal podio Manuela Serra (Persicetana Podistica) in 1h22’11” e Ilaria Catelli (GS Lucchese) in 1h22’30”. Anche quest’anno gli organizzatori hanno dispiegato un gran numero di addetti nella gestione del percorso e di tutti i servizi per fronteggiare le necessità di migliaia di persone. L’evento ha avuto il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Livorno, ma anche delle locali forze di Polizia e di Guardia di Finanza, senza dimenticare il Comitato Regionale del Coni. Ora già inizia il lavoro per la prossima edizione, quando la Benetti Livorno Half Marathon taglierà il prestigioso traguardo del decennale

Condividi:

Riproduzione riservata ©