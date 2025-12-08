Nona vittoria consecutiva per il Torretta

Il Torretta ottiene un netto 3-0 a San Miniato e allunga a nove la striscia di vittorie consecutive in campionato. Un successo che conferma la formazione labronica allenata da Orsolini come una delle protagoniste assolute del girone

Nel tempio del volley maschile di San Miniato, storica culla di grandi giocatori, il Torretta ottiene un netto 3-0 e allunga a nove la striscia di vittorie consecutive in campionato. Un successo che conferma la formazione labronica allenata da Orsolini come una delle protagoniste assolute del girone, impegnata in un serrato duello al vertice con il Firenze Volley. I fiorentini mantengono un solo punto di vantaggio grazie al maggior numero di successi pieni da tre set, ma la rincorsa livornese prosegue colpo su colpo.

Gara sempre in controllo

La partita, di fatto, non ha mai avuto storia: il Torretta ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, gestendo con autorità tutti e tre i set e mostrando una solidità ormai diventata marchio di fabbrica. Orsolini ha dato spazio a tutta la rosa, compreso il giovane Bagnoli, mentre Galoppini ha offerto un’altra prova convincente nei due parziali giocati. Buon impatto anche del centrale Marzana, entrato nel secondo set e autore del punto che ha chiuso il match. Una squadra profonda, con molti giocatori pronti a subentrare e incidere: un valore aggiunto in un campionato particolarmente equilibrato, con almeno sei formazioni in lotta per i primi cinque posti. Il primo posto vale la promozione diretta in Serie B; dal secondo al quinto si accede ai playoff.

Le parole di coach Orsolini

Al termine dell’incontro il tecnico si è detto soddisfatto: “È una partita che abbiamo sempre controllato, portandola tatticamente dove volevamo. Siamo riusciti a posizionare il nostro muro sui loro attacchi più pericolosi: molti muri punto, ma soprattutto tantissimi palloni toccati e ben gestiti dalla difesa, che ci hanno permesso di valorizzare la fase break. Ho contato pochissimi attacchi vincenti da parte loro».

Dopo un avvio complicato al servizio, la squadra ha trovato continuità anche dai nove metri: per me è molto importante essere riuscito a impiegare tutti i giocatori: significa poter contare su più soluzioni, provate in settimana e messe in campo con efficacia. È un segnale fondamentale per il prosieguo della stagione”.

Verso la Serie B

Il Torretta torna da San Miniato con tre punti, certezze in crescita e la consapevolezza di essere sempre più protagonista nella corsa alla Serie B, sfumata per un soffio nella scorsa stagione.

