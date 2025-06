Paolo, sei campione del mondo di skateboard freestyle 2025!

Paolo Virgilio Demurtas a Brandenburg an der Havel, Germania, dove si è svolto il campionato

Paolo insegna alla scuola "Kiss the rail" di Livorno ed è diventato da poco istruttore federale di skateboard. Ha guadagnato il primo posto nella categoria Master (over 40), lo scorso anno aveva vinto nella categoria AM (non sponsorizzati)

Paolo Virgilio Demurtas, 42 anni, di Livorno, si laurea campione del mondo di skateboard freestyle 2025! Qui trovate il filmato Youtube di una delle manche della gara. Il campionato si è svolto lo scorso weekend a Brandenburg an der Havel, Germania, evento con più di 100 partecipanti da tutto il mondo. Paolo ha guadagnato il primo posto nella categoria Master (over 40). Aveva vinto anche l’anno scorso nella categoria AM (non sponsorizzati). E con l’occasione Paolo, che ringraziamo per la disponibilità, si presenta: “Pratico tutti gli stili di skateboard ma sono specializzato nella disciplina freestyle. Ho iniziato a praticare skateboard a 19 anni e mi sono specializzato in questa disciplina solo qualche anno fa allenandomi duramente in villa Fabbricotti, al campo da basket o alla pista di pattinaggio. Lo skateboard freestyle è una disciplina storica del mondo dello skateboarding, in cui in una semplice pista in piano si eseguono una serie di manovre (a scelta totalmente libera e dove possibile inventando nuovi movimenti); si sceglie una musica che accompagni queste manovre e la performance viene valutata con parametri come difficoltà, fluidità e creatività. Da poco sono anche istruttore federale di skateboard e insegno alla scuola “Kiss the rail” di Livorno. L’insegnamento è una delle mie attività preferite: vedere gli allievi progredire e soprattutto divertirsi è sempre una grande soddisfazione. I bambini sono spesso così creativi che spesso mi forniscono addirittura idee per nuove manovre e combinazioni”.

