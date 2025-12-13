Per il Jolly Libertas Livorno sfida chiave al PalaMacchia

Reduce da tre sconfitte consecutive e privo dell'infortunata (lungo stop) Carolina Cruz, il Jolly Libertas Livorno si appresta a tornare in campo in una fase particolarmente delicata della stagione

di Michelangelo Sarti

Reduce da tre sconfitte consecutive e privo dell’infortunata (lungo stop) Carolina Cruz, il Jolly Libertas Livorno si appresta a tornare in campo in una fase particolarmente delicata della stagione. Le amaranto affronteranno questa sera, alle ore 19.00, al PalaMacchia, la Virtus Cagliari, in una gara di primaria importanza per il prosieguo del campionato. La formazione sarda occupa attualmente una posizione di centro classifica con 10 punti, quattro in più rispetto al Jolly Libertas, ed ha collezionato risultati di rilievo ottenuti contro avversarie di alto livello. Un roster che si presenta equilibrato e di qualità, con punti di forza evidenti nella lunga El Habbab e nelle polacche Naczk e Zieniewska, atlete di comprovata affidabilità nella categoria. Per la squadra labronica, guidata da capitan Botteghi, si tratta di una sfida determinante, da affrontare con grande concentrazione e spirito di sacrificio, con l’obiettivo di reagire alle recenti difficoltà e offrire una prestazione solida e convincente.

Le dichiarazioni pre-gara della pivot Anna Poggio

“Sono rientrata a pieno regime – dice – e sto cercando di dare il mio contributo alla squadra per raggiungere risultati positivi. Al momento non sono ancora arrivati, ma confidiamo nella partita contro Cagliari per ritrovare fiducia ed entusiasmo, con l’obiettivo di invertire il trend e migliorare il nostro rendimento. La Virtus è una squadra solida, con giocatrici di qualità, soprattutto nel pitturato: veterane della categoria che possono fare la differenza. Sarà una gara molto combattuta, che affronteremo con la massima determinazione per provare a conquistare una vittoria per noi molto importante”.

